Новосибирского экс-прокурора Владимира Фалилеева отправили в колонию на 9 лет

В Ленинском районном суде города Барнаула Алтайского края огласили приговор бывшему прокурору Новосибирской области.

— Владимир Фалилеев признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Приговором Ленинского районного суда города Барнаула ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в ИК строгого режима, со штрафом в размере 5 миллионов 786 тысяч рублей. А так же лишение всех званий и конфискация имущества, запрет на право занимать должности в государственных структурах, — сообщил Infopro54 источник в суде.

Среди конфискованного у Владимира Фалилеева имущества около 3 миллионов рублей, земельный участок 800 квадратных метров в городе Улан-Удэ, автомобиль HAVAL F7 и три охотничьих карабина: Benelli Argo, Haenel Jaeger и ТОЗ 78-01.

После оглашения приговора защитник Фалилеева Роман Кузнецов заявил, что будет обжаловать решение суда.

Напомним, что Владимир Фалилеев обвинялся в получении взятки в размере более 10 миллионов рублей от новосибирского бизнесмена, бывшего члена совета директоров АО «Завод «Экран»», Олега Ярового. Экс-прокурор оказывал разного рода услуги: предупреждал о грядущих проверках, жалобах, покрывал нарушения. Взамен он получал от коммерсанта миллионные гонорары и дорогие подарки.

— Из вмененной суммы взятки в 10, 5 млн суд исключил 8 млн, которые мой подзащитный якобы получил от Ярового на постройку дома для сына, — прокомментировал адвокат экс-прокурора Роман Кузнецов.

Напомним, о задержании Фалилеева стало известно 16 февраля 2022 года. Кроме него, были задержаны его экс-заместитель Андрей Турбин и коммерсант Сергей Белоус. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ по Новосибирской области.

По ходатайству Генпрокуратуры РФ для более объективного рассмотрения была изменена территориальная подсудность и уголовное дело из Новосибирска было передано в Барнаул.

Во время судебного разбирательства на имущество Фалилеева был наложен арест на сумму более 10 миллионов рублей, то есть в размере полученной им взятки.

Справка: Владимир Фалилеев возглавил прокуратуру Новосибирской области в мае 2015-го. До перевода в сибирскую столицу он занимал должность прокурора сначала Читинской области, а после Забайкальского края. За два года до окончания срока полномочий в Новосибирской области Фалилеев ушел в досрочную отставку после проверки, проведенной Генпрокуратурой России.

Ранее редакция сообщала о том, что гособвинитель по делу запросил для Владимира Фалилеева 9 лет 10 месяцев реального лишения свободы, лишение всех званий и конфискации имущества.