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Самсон едет в Санкт-Петербург

  • 17/05/2023, 16:37
Самсон едет в Санкт-Петербург
На выставке «Окаменевшее время» жители Санкт-Петербурга увидят самый полный скелет шерстистого мамонта в мире – гордость палеонтологической коллекции Новосибирского краеведческого музея.

В Новосибирске ему дали имя Самсон за его внушительные размеры и уникальность.

Самсон – скелет очень крупного самца шерстистого мамонта, найденный на территории Новосибирской области в 2011 году. Его длинна – 5,5 метров, а высота – более 3 метров. Это был молодой мамонт: он либо продолжал расти, либо только закончил свой рост. О достаточно юном возрасте говорят и не закрывшиеся швы в местах нарастания костной ткани на конечностях, и относительно короткие бивни.

В прошлом на широких просторах сибирских холодных степей обитало множество крупных животных: мамонты, шерстистые носороги, бизоны, дикие лошади, гигантские олени, пещерные львы и многие другие. Сегодня Новосибирская область – настоящий «клондайк» с точки зрения искателей останков фауны Ледникового периода. Найти древние кости вдоль берегов рек региона – обычное явление. Чаще всего находят кости первобытных бизонов, затем по числу находок идут плейстоценовые лошади, а третье место уверенно держат мамонты. В большинстве случаев это обломки, разрозненные останки, которые не представляют особой научной ценности. Совершенно иначе дело обстоит с полными скелетами – когда найдены более 30% костей и череп, принадлежавшие одной особи. Это большая редкость и удача для любого палеонтолога. Чем более полным является скелет, тем больше он может рассказать важных фактов о своем «владельце».

Выставка «Окаменевшее время» пройдет в рамках Дней культуры Новосибирской области в Санкт-Петербурге. Вход свободный. Программа.

25 – 26 мая. Академическая капелла (Набережная реки Мойки, 20).

Возраст: о+

Фото пресс-службы Новосибирского государственного краеведческого музея

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Рубрики : Культура

Регионы: Россия

Теги : Новосибирский краеведческий музей Дни культуры Новосибирской области в Санкт-Петербурге выставка


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