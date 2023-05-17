Минздрав назвал категории лиц, которые могут получать бесплатные лекарства

Министерство здравоохранения России напоминает о программе, которая действует уже три года и направлена на профилактику сердечно-сосудистых осложнений, которые могут возникнуть у больных в категории с высоким риском. Благодаря ей россияне могут получать бесплатные лекарства для сердца и сосудов.
В ведомстве уточняют, что воспользоваться данной программой могут пациенты как во время пребывания в стационаре, так и после выписки.
К ним относятся следующие категории:
Количество участников программы за три года увеличилось почти в два раза и по итогам минувшего года составило 824 тысячи человек, сообщает издание «Российская газета»
Ранее редакция сообщала, что Минздрав Новосибирской области опубликовал адреса пунктов помощи при укусе клеща.
Фото: freepik.com — jcomp
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