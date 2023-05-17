Реку Тула проверят специалисты из Минприроды

Вода в реке Тула покрылась белой пеной и источает неприятный запах. К реке выехали сотрудники Минприроды. Об этом в своем Телеграм-канале сообщило министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

— Пена есть, но нет мест сбросов, однозначного источника и точных причин. Вариантов несколько. Завтра специалисты возьмут пробы воды, — говорится в сообщении министерства.

Стоит отметить, что прокуротура ранее проводила проверку водоема и нашла в реке 56 источников загрязнения.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирский Минприроды поступала жалоба на психоневрологический интернат.