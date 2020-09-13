Самые активные избиратели — в Сузуне

Стоит отметить, территория Сузунского района полностью входит в состав избирательного округа №13. В настоящее время на территории округа за мандат областного заксобрания борются четверо кандидатов: коммерческий директор ООО ПК «Полипласт» Валерий Бормотов («Родина»), инженер районного МКУ «Управление автомобильного транспорта» Александр Дудунов («Справедливая Россия»), менеджер ООО «Содействие» Максим Соленко (ЛДПР) и председатель заксобрания 6 созыва Андрей Шимкив («Единая Россия»).

1 июля на голосовании по поправкам в Конституцию в первую тройку лидеров входили Кочковский, Здвинский и Кыштовский районы Новосибирской области.

Аутсайдерами в плане явки по данным на 14 часов стали городские населенные пункты — Искитим (21,5%), Обь (18,4%) и Бердск (16,5%).

На голосовании по поправкам в Конституцию цифры по явке избирателей на 15 часов разнились от 36,9% в Искитиме до 81% в Кочковском районе. Средний показатель по явке в области составлял 41,8%.

Что касается областного центра, то здесь наиболее активные избиратели проживают в Советском (18,1%), Калининском (16,6%) и Железнодорожном (16%) районах. Наименее охотно на избирательные участки идут в Октябрьском (14,1%), Кировском (13,6%) и Ленинском (12,2%) районах. Средняя по городу явка избирателей на участки составляет 14,8%. При голосовании по Конституции явка была выше более чем вдвое и по данным на 15 часов составляла около 30%, однако вместо Калининского района место в тройке лидеров занимал Центральный, а в тройку аутсайдеров входил Первомайский район Новосибирска.

Общее количество проголосовавших вне помещения избирателей — 58,8 тысячи человек.

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