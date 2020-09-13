Выборы проходят с огоньком

В ходе единого дня голосования на горячую линию экстренных служб по телефону 112 поступило сообщение о том, что здание на ул. Кубовой в Заельцовском районе Новосибирска, где находятся три избирательных участка, заминировано. Прибывшие на место представители спецслужб и сотрудники правоохранительных органов, обследовав помещение и прилегающую к нему территорию, убедились, что сигнал ложный. Несмотря на то, что были предприняты все необходимые в данной ситуации меры, по словам председателя избирательной комиссии Новосибирской области Ольги Благо, данный факт практически не отразился на ходе выборов на данном участке.

— Никак на работе участковых комиссий это не отразилось, — говорит председатель облизбиркома. — Выехали правоохранительные органы, провели проверку. Участки не работали максимум 10 минут, после чего в штатном режиме продолжил свою работу. К сожалению, без таких «шутников» мы не обошлись в этот день.

По словам Ольги Благо, остальные сообщения, поступившие во второй половине единого дня голосования, не связаны с какими-то крупными нарушениями избирательного законодательства.

— Таких нарушений, которые могли бы повлечь за собой признание результатов голосования недействительными, не выявлено, — сообщают в избирательной комиссии Новосибирской области. — В то же время сейчас, несмотря на напряжение, усталость, наблюдатели, представители штабов, члены комиссий от разных политических партий начнут более внимательно следить друг за другом после закрытия участков и старта подсчета голосов.

Аналогичная ситуация и по линии городской избирательной комиссии Новосибирска.

По информации избиркома Новосибирской области, по данным на 19 часов в голосовании приняли участие 25,2% избирателей. Наибольшая явка зафиксирована в Сузунском (более 52%), Здвинском (49,1%) и Венгеровском (48,9%) районах. Наименьшая — в Бердске (20%), Оби (20,5%) и Искитиме (23,5%). Из районов областного центра наиболее активными оказались Советский (23%), Центральный (20,2%), Железнодорожный (19,8%). Наименьшая явка отмечена в таких районах Новосибирска, как Кировский (17,3%), Октябрьский (17%) и Ленинский (15,9%). В среднем по городу явка составила 18,4%.

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