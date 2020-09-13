По поправкам в Конституцию голосовали активнее

Как отметили в разговоре с корреспондентом Infopro54 представители нескольких участковых избирательных комиссий в Калининском районе Новосибирска, активность избирателей, по сравнению с голосованием по поправкам в Конституцию, снизилась.

— По заксобранию у нас проголосовали 224 человека, по горсовету — 221, — сообщают данные на 11:30 на участке №1611. — В это время в июле по поправкам в Конституцию проголосовали около 600 человек. Голосование у нас проходит спокойно, наблюдатели не зафиксировали каких-то нарушений или нештатных ситуаций.

Меньшую активность отмечают и на соседнем участке №1613

— Выборы вялотекущие, — говорят в УИК. — С досрочниками проголосовали 158 человек, самих досрочников — 122.

Назвать причину снижения явки в комиссиях затрудняются, предполагая, что «люди, возможно, устали от выборов», имея в виду недавнее конституционное голосование.

По информации избирательной комиссии Новосибирской области, в полдень явка в целом по области составила 16,9% (с учетом проголосовавших досрочно). В голосовании за депутатов горсовета Новосибирска, по информации горизбиркома, приняли участие 10,5% горожан. Напомним, что только накануне конституционного голосования на отдельных участках в регионе количество проголосовавших досрочников составляло более половины от общего числа избирателей. По полуденным данным по поводу поправок проголосовали 34,8% жителей Новосибирской области, включая досрочников. Тогда ряд наблюдателей сообщал о наплыве «бюджетников», а в участковых комиссиях говорили об активности граждан старшего возраста. По мнению ряда представителей оппозиционных политических сил, региональные власти в рамках текущей избирательной кампании намеренно «сушат» явку, дабы мобилизовать исключительно лояльный власти электорат, как это было годом ранее на выборах мэра Новосибирска. В то же время эксперты предупреждали, что в текущей кампании «сушка» явки невыгодна никому из участников избирательного процесса.

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