Самые интересные места для путешествия по России

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Самые интересные места в России

Вариантов для путешествий по России существует много, к самым популярным маршрутам относят:

Золоток Кольцо. Карелию. Северный Кавказ.

На территории России насчитывается большое количество архитектурных и природных достопримечательностей, страна славится своими горами, озерами и пещерами. Перечислим несколько самых интересных мест, где будет рад побывать самый взыскательный путешественник.

Куршская коса в Калининградской области

Начать путешествие стоит с Калининграда, а именно с Куршской косы. Туристов привлекает необычный ландшафт узкой полоски суши, разнообразная флора и фауна. Удивительная природа Куршской косы позволила ей оказаться в списке ЮНЕСКО. Ее признали памятником Всемирного наследия, и полюбоваться этой красотой может каждый.

Хибины Кольского полуострова

Любители гор могут посетить Хибины, расположенные на территории Кольского полуострова. Они обладают мягким рельефом и удивительной природой. Здесь проживают животные, занесенные в Красную книгу. Горы в Мурманской области почти все время покрыты снегом, сюда активно съезжаются горнолыжники. Сезон катания открывается в ноябре и заканчивается с приходом лета.

В Хибинах будет интересно не только горнолыжникам. Еще одно популярное местное развлечение – джип-сафари, в ходе которого можно увидеть многочисленные красоты полуострова. Туристы с удовольствием ловят рыбу в кристально чистых озерах Кольского полуострова и знакомятся с образом жизни местных погонщиков оленей. Еще одной достопримечательностью этого места считается «Снежная деревня».

Карельские красоты

Одним из самых красивых мест в России считается Карелия. Из достопримечательностей здесь выделяется архитектурный ансамбль Кижи. Он состоит из 2-х церквей, построенных из дерева, дополненных колокольней. Ансамбль возвели на рубеже восемнадцатого и девятнадцатого столетий, причем без помощи гвоздей. Это часть музея «Кижи», в котором можно ознакомиться с историей и ремеслами, поразмышлять на вечные темы.

Еще одна выдающаяся достопримечательность Карелии – Рускеала. Речь идет о селе с уникальными природными красотами и удивительной истории. Рядом с ним находится знаменитый на всю страну парк, состоящий из Мраморного каньона и Рускельского провала. Каньон окружают скалы и гроты. Что касается Рускеальского провала, то его изюминка в том, что в некоторых местах лед вообще не тает. Здесь можно покататься на лодке и даже совершить погружение с аквалангом в одну из заброшенных шахт.

Петергоф в Санкт-Петербурге

Любители архитектурных достопримечательностей должны своими глазами увидеть Петергоф. Роскошный дворцово-парковый ансамбль, расположенный в Финском заливе на южном побережье поражает своим великолепием. Это визитка северной столица России, Петергоф входит в список памятников ЮНЕСКО.

Ранее это была загородная резиденция императора, серьезно пострадавшая в период ВОВ. Формирование облика этого места заняло несколько столетий, к счастью, его удалось восстановить и облагородить. Опытные туристы советуют посещать Петергоф в конце весны либо летом. В этот период можно полюбоваться фонтанами, коих там насчитывается 147. Этот фонтанный комплекс считается одним из самых больших в мире.

Великий Новгород

Множество людей, путешествующих по России, в обязательном порядке посещают Великий Новгород. В самом сердце города находится крепость, которую согласно летописям построили еще в одиннадцатом столетии. Новгородский детинец состоит из 10 башен и 4-х соборов, среди которых есть и белый Софийский.

Экскурсия по Великому Новгороду позволит погрузиться в отечественную историю, ведь он является частью древнерусского государства.

Ясная Поляна в Тульской области

Речь идет о старинной усадьбе, основанной в семнадцатом столетии, которой владели представители знатных семейств. Именно здесь появился на свет писатель Лев Толстой. В усадьбе он создал свои самые выдающиеся произведения, тут же находится его могила. В доме-музее писателя воссоздали обстановку 1910 года.

От Тулы усадьбу отделяют 14 километров. Это место позволяет прочувствовать атмосферу русского дворянства. Экскурсию сюда лучше всего планировать на весну, когда зацветают яблони.

Путешествия по России делают жизнь яркой и насыщенной. Не упускайте возможность познакомиться с самыми красивыми местами родной страны.