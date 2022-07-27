Герои романа «Игра в классики» Хулио Кортасара предпочитали проводить время, не только слушая джаз и попивая мате, но и играя в загадочную игру «Сок слов». Аргентинские интеллектуалы, в поисках смысла, старательно извлекали из слов все, что можно. Как они это делали?

Кому интересны игры в слова

На протяжении веков существует множество лингвистических шарад, головоломок, ребусов, скрэбблов и других игр. В первую очередь они должны быть востребованы студентами-филологами, так как словоформы — неотъемлемая часть их профессии. Также подобными играми могут увлекаться лица, интересующиеся литературным и поэтическим творчеством, психологией, философией, историей и т.д.

При правильном подходе игры в слова могут понравиться детям. Как альтернатива кроссвордов, они подходят и людям преклонного возраста. Встречаются более сложные варианты: семантические игры, с отгадыванием слов по первой и последней букве, описанию, составление анаграмм, палиндромов. Их можно попробовать, освоив простейшие.

Виды игр

Описано множество модификаций словесных игр. Примерами наиболее известных могут служить: «Игра в слова», «Балда» и «Чепуха». Иногда они имеют другие названия, но суть сохраняется.

Игра в слова

— самая простая устная игра, но если углубиться в нее и разработать правила, она становится более интересной, динамичной и даже азартной.

Играющие по очереди быстро называют существительные в единственном числе, которые приходят им в голову, например: 1 игрок — окно, 2 игрок — оракул, 3 игрок —лань и т.д. Выходит из игры, тот кто не может придумать слово на протяжении оговоренного времени (30 секунд — минута). Действительно, слов много и долго раздумывать не стоит. Побеждает оставшийся.

Если слово заканчивается на мягкий знак или другую букву на которую не начинается ни одно слово, используется впереди стоящая буква. В примере «н» — носорог и дальше по кругу.

Кстати, более распространенная и полезная для учащихся, географическая игра в города — это также разновидность игры в слова.

Разработаны версии игры в слова на английском языке, как прием обучения, в аудио- и видео формате.

Лучше всего играть в слова в поезде, вечером на даче, в доме отдыха и онлайн карта слов, чтобы скоротать время. Подобные игры и придуманы была в поездках…

Балда

Эта игра более сложная. Своеобразный маджонг из слов на бумаге в клетку. Правила ее могут отличаться, но главное в ней — добавление 2 играющими новых слов из букв одного длинного слова, расположенного по центру, на своих полях. Выигрывает тот, кто первый заполнит поле (время оговаривается).

Профессионалы могут вписывать слова по диагонали или использовать анаграммы.

Чепуха

Игра, скорее похожая на дурачество, но имеющая свои нюансы: в веселой компании она помогает расслабиться и посмеяться над собой. Для непосвященных «Чепуха» в начале напоминает фокус. На бумаге пишутся ответы на ряд стандартных отвлеченных вопросов, затем бумага разворачивается и поученный текст прочитывается.

В этой игре важна роль ведущего, задающего вопросы и придумывающего сценарии. Победителей здесь нет, а некоторые могут задуматься над ассоциативным процессом собственного мышления.

А с недавнего времени в «Чепуху» можно сыграть с голосовым помощником Алисой. Понятно, что в более сложные лингвистические игры играть с роботом не проще, чем в шахматы. Разработанные онлайн версии для «Игры в слова» и «Балду» тоже пользуются популярностью.

Внимание: одним из правил филологических игр является исключение вульгаризмов и нецензурных выражений, что имеет определенный культурный посыл этого времяпровождения.

В компьютерные версии «Слова из слов» в WORDMAP можно играть с роботом или вдвоем с напарником. Следует указать количество букв и получить новое слово.

Условия игры в «Балду» аналогичные, при этом игроками выбирается размер поля: 5х5, 7Х7, 9х9.

При игре в «Чепуху» нужно выбрать количество вопросов от 5 до 20.

Польза и вред

К достоинствам лингвистических игр можно отнести, то что они, как и другие настольные или компьютерные игры, вызывают позитивные эмоции и повышают настроение у участников. Кроме того, игры в слова это:

неординарное проведение досуга;

расширение словарного запаса и кругозора;

тренинг интеллектуальных способностей.

Предупреждение: при чрезмерном увлечении, что возможно крайне редко, вероятно возникновение и развитие невротических расстройств в виде обсессий, как и при других видах игровой зависимости.

Мы часто говорим о словах. «Игра слов», «играю словами». Все эти фразеологические обороты, в общем-то, происходят от древней простой игры и она стоит того, чтобы ее вспомнить и вновь попробовать…