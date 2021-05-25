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Самые популярные напольные покрытия — плитка ПВХ и террасная доска

  • 25/05/2021, 10:40
Одним из ключевых этапов любого ремонта является выбор напольного покрытия. Варианты могут быть разными. Перед принятием окончательного решения стоит изучить плюсы и минусы нескольких материалов.

Среди самых популярных вариантов можно выделить плитку ПВХ. Данный материал обладает отменными эксплуатационными параметрами.

Плитка ПВХ – одно из лучших напольных покрытий

Плитка ПВХ позволяет создать красивое напольное покрытие. Такая отделка доступна по стоимости. Ее поверхность может имитировать различные натуральные фактуры – камень, дерево. Качественная поливинилхлоридная плитка выдерживает значительные эксплуатационные нагрузки. Правильный подбор геометрии и текстур позволяет добиваться разнообразных визуальных эффектов.

Плитка более доступна по стоимости по сравнению с паркетом или пробковыми полами. Производители выпускают ее в различных форматах, наиболее популярен квадратный и прямоугольный.

Перечень достоинств ПВХ плитки включает:

  • инертность к влаге;
  • удобство укладки;
  • большой выбор расцветок и фактур;
  • повышенную степень износоустойчивости.

На основе этого материала можно создавать оригинальные декоративные композиции. Поливинилхлориду не страшны контакты с влагой и последствия такого взаимодействия – плесень, грибок.

На этапе укладки плитки отсутствуют грязь и сырость, ее удобно транспортировать. Для монтажа материала нет необходимости убирать мебель. Пользоваться комнатой можно сразу после завершения укладочных работ.

Напольной плитке, изготовленной на основе поливинилхлорида, не страшны проделки домашних питомцев. Ее сложно повредить каблуками или мебельными ножками. Она устойчива к появлению трещин и сколов.

Такая плитка ремонтопригодна, поврежденный элемент легко заменить на другой. За ней легко ухаживать, для этого можно пользоваться паровыми швабрами и моющими пылесосами.

В качестве напольного покрытия можно использовать еще один материал – террасную доску.

Особенности террасной доски из ДПК

Террасная доска из ДПК создается на основе древесно-композитного сырья. Она объединяет лучшие характеристики натурального дерева и полимеров. Такая доска славится своей долговечностью, практичностью и стойкостью к влаге, не нуждается в специальном уходе. Это экологичный материал, обладающий презентабельным видом, доставляющий приятные тактильные ощущения.

Наличие полимеров в составе обеспечивает стойкость к влаге. Декингу не требуется специальная водоотталкивающая обработка. Террасную доску можно применять на пирсах и рядом с бассейнами, она не боится действия солей и хлора, устойчива к температурным колебаниям и повышенной влажности. Декинг можно применять в регионах с холодным климатом, его отличает высокая механическая прочность. Внешний вид такого напольного покрытия не ухудшается с течением времени. На террасе можно ставить тяжелую мебель, ходить в обуви на каблуках.

Декинг не подвержен заражению плесенью, устойчив к действию агрессивных сред – это никак не сказывается на сроке его эксплуатации. Он обладает нескользкой поверхностью. Зимой на таких полах не образуется наледь.

По террасной доске комфортно передвигаться босиком. Поверхность с рифлением обеспечивает легкий эффект массажа. На такой доске редко появляются сколы и зацепы.

Качественный декинг не боится воздействия солнечных лучей, сохраняет насыщенность цвета на протяжении нескольких лет. Такое покрытие безопасно в эксплуатации, на нем спокойно могут играть дети.

За террасной доской просто ухаживать, ей не требуется защитное покрытие в отличие от деревянных изделий. Для удаления загрязнений с ее поверхности задействуют бытовые моющие средства.

Доску монтируют с маленькими зазорами, предназначенными для отведения влаги, обеспечивающими качественный дренаж. Это материал, рассчитанный на продолжительную эксплуатацию, срок его службы превышает 50 лет.

По цветовой гамме и фактуре декинг из ДПК почти не отличить от настоящего дерева. Такой пол смотрится респектабельно на протяжении всего срока эксплуатации.

Решение о том, какой пол сделать – дощатый или плиточный принимается индивидуально. Исходить нужно из имеющихся финансовых возможностей, а также стиля, в котором выдержан интерьер. Для классического направления больше подходит плитка, а для современного – террасная доска.

Фото с сайта ПоловЪ

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Регионы: Россия

Теги : ремонт


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