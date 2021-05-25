На завод «Тяжстанкогидропресс» поступил второй транш на зарплату

— Второй транш размером 5 млн рублей поступил на предприятие — эти средства будут направлены, в том числе на погашение задолженности по зарплатам за апрель, — сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Напомним, первый транш размером 4,6 млн рублей также поступил на предприятие несколькими днями ранее.

Как сообщил заместитель губернатора Сергей Сёмка, правительство Новосибирской области продолжает работу по реализации мер помощи предприятию, диалог с руководством завода «Тяжстанкогидпропресс» ведется на постоянной основе. Как подчеркнул замгубернатора, руководство завода планирует направить на погашение мартовской и апрельской задолженности по зарплате работников часть средств, полученных от реализации крупного заказа, областные власти держат на контроле этот процесс.