Уход за потолком Грильято

Выбирая отделку потолков, владельцы бизнеса сегодня отдают предпочтение подвесным формам. Монтаж подвесного потолка Грильято сегодня необычайно актуален. Очень многие предприниматели выбирают его для оформления своего офиса. В первую очередь бизнесменов привлекает его способность придавать футуристический вид помещению. Ажурные подвесные конструкции великолепны, а встроенные светильники позволяют создавать удивительные эффекты.

Не меньшую привлекательность для дизайнеров и строителей придает потолкам Грильято их высокая износостойкость, легкость обслуживания. К тому же технологическая ниша между перекрытием и конструкцией предоставляет отличную возможность спрятать в свободном пространстве технологические коммуникации.

Эта статья расскажет пользователям, что представляют собой потолки Грильято, и как за ними ухаживать. Если вас интересует потолок Армстронг в г. Новосибирск посетите сайт km-opt.ru/novosibirsk/ — большой ассртимент потолков Армстронг в наличии.

Особенности конструкции

Кассетная растровая потолочная система подвесного типа – это объемная решетка, изготовленная из тонкой алюминиевой ленты. Лента может быть окрашена в разные цвета. В зависимости от толщины ленты, потолки имеют вес от 2 до 6 кг на м². Они состоят:

из L-образного профиля обрамления;

продольных несущих направляющих;

поперечных опорных направляющих;

промежуточных соединительных, для сборки силовой рамы;

ячеек решетчатых плит;

системы крепежей из пружинных подвесов.

Этот вид потолков обладает множеством преимуществ, в число которых входят:

антикоррозийные качества;

высокая гигиеничность;

хорошая воздухопроницаемость;

отличная шумоизоляция;

алюминий и другие материалы, из которых собирается Грильято, полностью экологичны;

широкие возможности светодизайна;

простота транспортировки, монтажа, демонтажа, ремонта.

Срок службы конструкции свыше 30 лет. При отсутствии механического воздействия гораздо дольше.

Уход за конструкцией

При доставке, монтаже, переноске конструктивных элементов следует соблюдать осторожность. Даже упакованные детали нельзя бросать, небрежно складировать, подвергать механическому воздействию. Неаккуратное обращение может изогнуть панели и испортить детали конструкции.

Ухаживать за подвесными потолками несложно. Для сохранения стильного внешнего вида, их необходимо регулярно пылесосить, чтобы избежать скопления пыли. При появлении загрязнений, пятна можно удалить с помощью обычного ластика. Чистка щеткой с жестким ворсом нежелательна.

Мыть потолки рекомендуется мягкой влажной губкой. В воду для мытья можно добавить любое чистящее средство, в котором не содержится агрессивных веществ и абразивных материалов.

Кассетный потолок можно промыть струей воды, но нельзя подавать слишком большой напор, чтобы давление не изогнуло плоскости панелей. После мытья поверхность полируется подходящим материалом: мягкой ветошью или губкой.

В случае протечки сверху модули надо снять, слить попавшую внутрь влагу, просушить и вытереть насухо.

Заключение

Подвесной потолок Грильято обладает массой достоинств. Если за ним регулярно ухаживать, он будет долгое время сохранять свой внешний вид и нескоро потребует ремонта.