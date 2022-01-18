Самые продаваемые проекты домов 2021 года

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Первые позиции занимают двухэтажные коттеджи со встроенным гаражом и просторными террасами для семейного отдыха. Успехом пользуются также одноуровневые дома большой площади с комфортными условиями жизни. Их доля в общем объеме приобретенных проектов составляет 40%. Будущие домовладельцы предпочитают частную недвижимость, построенную с минимальными затратами и максимальной функциональностью. В проектах преобладает минимализм, конструктивизм и хай-тэк в духе рационального практицизма.

Экстерьер современного дома — это простота форм и прямолинейность, без вычурностей, изысков и сложных архитектурных элементов. Крыша содержит не более четырех скатов, декор ненавязчив, в большинстве выполненный фасадными панелями или облицовочными материалами. В качестве украшения — обширные полукруглые или привычные балконы с ограждением со стекла и металла.

Планировка загородного коттеджа представляется гостиной и технической зоной на нижнем этаже, личными спальнями для каждого члена семьи на верхнем уровне. Отличительная черта современных домов в отсутствии длинных коридоров и просторных холлов, каждый метр площади имеет свою функциональную нагрузку. При строительстве используются современные материалы и строительные технологии. В тренде ячеистый бетон, металлочерепица, пластик, традиционный кирпич, дерево и стекло. В качестве примеров современной архитектуры можно рассмотреть проекты, занявшие первые ступени в рейтинге продаж 2021г.:

4М621— дом в два этажа, ставший комфортным решением для владельцев участков вытянутой формы и узкого размера. Прямоугольные формы, плоская кровля, стеклянный балкон и легкий бело-серый контраст стен оставляют ощущение аристократичности. Деревянная отделка гаража добавляет в холодный экстерьер немного теплоты и уюта.

4М521 — двухэтажный уютный коттедж в стиле современной архитектуры Западной Европы станет украшением любого участка. Четырехскатная двухуровневая кровля, две просторные открытые террасы, белые стены первого этажа и кирпичный декор второго делает экстерьер дома ярким и нарядным.

4М759 — одноэтажный коттедж с бассейном во дворе наполнит проживание невероятным комфортом, белые стены и лаконичный кирпичный декор дарит ощущение постоянного праздника.