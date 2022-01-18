Новосибирская область вошла в первую пятерку регионов с самыми быстрыми темпами восстановления рынка труда

Аналитики сервиса Работа.ру составили рейтинг городов, в которых рынок труда восстанавливается быстрее всего.

Лидером по приросту вакансий по итогам 2021 года стали Москва и Московская область. В первую пятерку также вошли Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодарский край и Новосибирская область.

В топ-10 регионов с наибольшим числом открытых вакансий вошли Тюменская, Свердловская и Саратовская области, республики Татарстан и Башкортостан.

Во всех регионах работодатели особенно нуждались в работниках из сфер торговли, транспорта и логистики, производства и агропрома, а также из сферы офисных служб и бизнес-услуг.

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