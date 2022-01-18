Первый ноутбук из переработанного пластика Acer Aspire Vero теперь можно приобрести в России

По данным сайта производителя, Aspire Vero (AV15-51) — первый в мире ноутбук, выполненный с использованием вторсырья: корпус на 30% состоит из переработанного пластика, а клавиатура — на 50%. При производстве этой модели в атмосферу попадает на 21% меньше выбросов диоксида углерода, чем при создании других ноутбуков компании.

Упаковку Aspire Vero можно переработать на 100%, матрицу дисплея — на 99%. У ноутбука четыре режима энергопотребления (Performance, Balanced, Eco и Eco+), в них устройство по-разному выделяет тепло и потребляет электричество.

Acer планирует полностью перейти на возобновляемые источники энергии к 2035 году. А с помощью модели Aspire Vero компания хочет уменьшить количество пластика, попадающего на свалки или в океан.

Ноутбук тонкий (17,9 мм) и легкий (1,8 кг), работает на процессоре Intel Core i7-1195G7 с графикой Iris Xe и операционной системой Windows 11. Модель доступна в двух вариантах: с 8 и 16 Гб оперативной памяти, но при необходимости её объём можно увеличить до 24 Гб с помощью дополнительных модулей.

Стоимость модели — от 71 990 рублей.