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Самые выгодные способы инвестиций

  • 31/01/2022, 17:37
Существуют различные способы сбережения денежных средств. Прежде чем отдать предпочтение тому или иному варианту, необходимо тщательно все проанализировать. Некоторые прибегают сразу к нескольким способам.

Самые популярные способы сохранения денег

Решая, куда выгодно вложить деньги, учитывайте надежность инвестиций и количество свободных средств. Вкладывать нужно исключительно свободные материальные активы.

К самым популярным способам сбережения финансов можно отнести:

  1. Банковские вклады.
  2. Драгоценные металлы.
  3. Недвижимость.
  4. Криптовалюту.
  5. Акции.

У каждого из перечисленных вариантов имеются свои плюсы и минусы.

Банковские вклады

Возможность открытия банковского депозита есть у каждого. Для этого необязательно владеть большим капиталом. Предпочтение рекомендуется отдавать государственным финансовым организациям, вероятность банкротства которых сводится к минимуму.

К плюсам этого варианта можно отнести:

  • высокую надежность;
  • фиксированный доход.

Насчитывается несколько разновидностей банковских вкладов. Необходимо внимательно проанализировать рыночные предложения. Сроки вкладов разнятся, банки предлагают клиентам варианты на несколько месяцев и на несколько лет. Обычно, чем больше срок, тем выше процентная ставка, но не всегда.

Чересчур высокий в сравнении с конкурентами процент, предлагаемый финансовым учреждением – повод насторожиться. Скорее всего, банк испытывает нехватку денег и клиентов. Выбирайте надежные финансовые организации. В РФ действуют система страхования вкладов, но она распространяется на сумму до 1 млн. 400 тыс. руб. Есть вклады с возможностью пополнения и совершения расходных операций.

Драгоценные металлы

В драгоценные металлы деньги вкладывают с целью долгосрочных инвестиций, на быстрый доход тут рассчитывать не стоит. Этот вариант вложения средств можно сравнить с банковским депозитом. Он отличается надежностью, но имеет низкую доходность.

Инвестировать деньги можно путем открытия обезличенного металлического счета. Это оптимальное решение для приверженцев активного трейдинга.

Еще один возможный вариант инвестиций заключается в покупке слитков драгоценных металлов. Слитки хранят в ячейке в банке или получают на руки.

Недвижимость

Многие граждане вкладывают деньги в недвижимость, но для этого нужно иметь солидный стартовый капитал. Доход от недвижимости получают двумя способами:

  1. От сдачи арендаторам.
  2. От перепродажи.

Тут нужно учитывать, что срок окупаемости жилой недвижимости в случае с арендой более продолжительный по сравнению с коммерческой.

Перепродажа сулит хорошую прибыль при покупке апартаментов в новостройке на стадии строительства. Размер прибыли может достигать 40% от первоначальной инвестиции.

Криптовалюты

Относительно новым способов вложения инвестиций является криптовалюта. Кто-то предпочитает майнить ее на специальном оборудовании и обычных компьютерах, но разбогатеть таким способом вряд ли получится.

Больший доход сулит покупка и продажа криптовалюты на специальных площадках. Но здесь всегда есть риск потери материальных активов. По этой причине многие отдают предпочтение долгосрочным инвестициям в криптовалюту и хранят ее в холодных кошельках. Цифровые деньги характеризуются резким ростом стоимости и столь же быстрым спадом, который обычно более продолжительный.

Акции

Некоторым удается сколотить капитал на акциях. Покупка акций таит в себе определенный риск, они могут не только вырасти в цене, но и подешеветь. Доля в бизнесе какой-либо организации может приносить солидные дивиденды. Доход можно получать и от перепродажи акций после того, как они вырастут в цене.

Другие способы инвестиций

Среди других способов инвестиций можно выделить индивидуальные инвестиционные счета. Возможность их открытия у россиян появилась в 2015 году. Это своеобразный аналог депозита в банке.

Не стоит забывать и о ПИФах. Их суть заключается в том, что вкладчик передает финансы в доверительное управление, а эксперт применяет их, чтобы работать с активами. Преимущества ПИФов заключается в минимальном пороге вхождения, высокой надежности и умеренной доходности. Минусы связаны с риском денежных потерь, медленном росте капитала.

Как правильно инвестировать

Инвестировать нужно только свободные деньги, оставшиеся после выполнения финансовых обязательств. Нельзя вкладывать финансы, позаимствованные на время в банке или у знакомых.

Все инвестиции должны быть тщательно спланированными. Доход от них тратить нежелательно, его нужно преумножать до тех пор, пока он не будет перекрывать основные нужды.

Грамотные инвестиции являются действенным способом улучшения материального положения.

 

Фото с сайта pixabay.com

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Теги : инвестиции


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