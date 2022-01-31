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Жителям и учреждениям Новосибирской области потребовалось больше электричества

  • 31/01/2022, 16:50
новости бизнеса
Новосибирская область лидирует по темпам прироста потребления электроэнергии среди регионов Сибири — таковы итоги 2021 года.

Рост потребления электроэнергии произошел в основном за счет населения, социального сектора и железнодорожного транспорта. Пять ТЭЦ Сибирской генерирующей компании в Новосибирской области произвели по итогам 2021 года 64% от общего объема потребления электроэнергии в регионе.

Потребление электроэнергии в энергосистеме Новосибирской области в 2021 году составило 17 млрд 094 млн кВт*ч, что на 7,1 % больше, чем за 2020 год. По данным АО «СО ЕЭС», среди других регионов Сибири энергосистема области показала наибольший темп прироста потребления.

Основной поставщик электроэнергии в Новосибирской области — АО «Новосибирскэнергосбыт» — предоставил СГК данные о том, как изменилась структура потребления электроэнергии (инфографика на портале СГК Онлайн).

Тенденцию роста определили три основные категории крупных потребителей.

Жители продолжают работать удаленно

Самая крупная категория — население региона — потребила 3 млрд 960 млн кВт*ч электроэнергии против 3 млрд 748 млн в 2020 году, с приростом 5,6%.

Прирост электропотребления жителями города поставщик связывает с тем, что сохраняется удаленный и смешанный режим работы и обучения. Есть и ряд других причин, например, ввод нового жилья в эксплуатацию, более холодные погодные условиями в январе и апреле 2021 года относительно аналогичных периодов 2020 года.

Соцкультбыт и общественные учреждения — лидеры роста из-за ослабления ограничений

Самый крупный прирост, 10,8%, показал третий крупный сектор — непромышленные потребители. Это образовательные, социальные и общественные учреждения, а также спортивные и досуговые центры, торговые центры, магазины. Они увеличили потребление до 3 млрд 217 млн кВт*ч в 2021 году с 2 млрд 904 млн кВт*ч годом ранее.

Рост потребления по данной группе в основном вызван активным восстановлением работы после режима самоизоляции на территории Новосибирской области.

Крупнейшие непромышленные потребители по итогам прошлого года — ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, Новосибирский государственный технический университет, Новосибирский государственный аграрный университет, Новосибирский метрополитен, Государственная клиническая больница №1, Торгово-развлекательный центр «Мега», сеть магазинов «Мария-Ра».

«Непромышленные потребители показали прирост потребления электричества и во многом определили увеличение общего объема потребления в 2021 году. Можно предположить, что рост по этой категории потребителей — следствие снятия противоковидных ограничений во 2–3 кварталах 2021 года», — независимый эксперт рынка энергетики Сергей Бухаров.

Железная дорога: спрос на перевозки по Транссибу

Железнодорожный транспорт также показал прирост: 1 млрд 713 млн кВт*ч, в том время как год назад отрасли потребовалось 1 млрд 627 млн кВт*ч. Прирост составил 5,3%. Со снятием противоковидных ограничений возросло количество грузопассажирских перевозок. Также увеличился объем ремонтных работ на собственных объектах железной дороги, полагают в Новосибирскэнергосбыте.

Прирост потребления со стороны железной дороги относится, скорее, к макроэкономическому, а не региональному фактору, отметил Сергей Бухаров: «Думаю, что в основной массе повлиял рост перевозок по Транссибирской магистрали».

 

Тепловые электростанции вырабатывают электроэнергию по заданию Системного оператора ЕЭС и поставляют ее на оптовый рынок, а конечным потребителям ресурс продают из общей системы гарантирующие поставщики.

Сколько электричества произвели новосибирские ТЭЦ

Суммарно пять ТЭЦ в Новосибирской области обеспечили в 2021 году 64% потребности региона в электричестве.

Спрос на территории энергосистемы Новосибирской области покрывался в том числе за счет перетока из смежных энергосистем. Таковы данные Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Сибири филиала АО «СО ЕЭС».

Пять тепловых электростанций СГК в Новосибирской области: ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Барабинская ТЭЦ — произвели по итогам 2021 году 10 млрд 763 млн кВт*ч электроэнергии. Годовой прирост выработки — 7%.

В общем объеме производства электричества станциями СГК в регионе лидирует ТЭЦ-5 — ее доля 56%, и она же показала максимальный годовой прирост производства электроэнергии — 8,6%. Наименьшая доля в общей структуре производства электричества — 1,5% — у самой небольшой станции — Барабинской ТЭЦ в Куйбышеве Новосибирской области.

Все предприятия СГК произвели 68,7 млрд кВт*ч электрической энергии, что на 2,5% больше, чем за 2020 год.

Фото с сайта СГК

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Рубрики : Энергетика&ЖКХ

Регионы: НСО Новосибирск

Теги : энергетика Электричество Транссиб СГК непромышленные потребители жкх


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