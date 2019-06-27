Самый смертельный рак

Это страшное заболевание является второй, после сердечно-сосудистых болезней, причиной смертности в статистике. И хотя с каждым годом появляется все больше методов ранней диагностики рака и его лечения, то есть число диагностированных случаев увеличивается, при том что число смертельных исходов остается прежним или снижается, но все же ежегодно только в России от рака умирает несколько сотен тысяч людей. А во всем мире — миллионы.

Статистика появления новых больных

По количеству вновь выявленных заболеваний в России:

лидирует рак кожи (в 2017 году было поставлено почти 90 тысяч таких диагнозов)

на втором месте рак молочной железы (около 70 тысяч случаев)

на третьем рак легких (62 тысячи случаев)

Но тут следует учитывать, что рак кожи выявляется и у мужчин и у женщин, рак груди почти целиком женское заболевание (“почти” — потому что изредка новообразования в грудной железе встречаются и у мужчин, хотя таких случаев менее 0,1%), а рак легких гораздо чаще поражает мужчин. То есть раздельная статистика выявления онкологических заболеваний будет такова:

для мужчин рак легких рак предстательной железы рак кожи



для женщин рак молочной железы рак кожи рак матки



Количество умерших людей

Однако, рак кожи также является одним из самых легко диагностируемых и излечимых. Так, из всех имеющих этот диагноз, за год умерло меньше процента больных. От рака груди умерло менее 10%. А в случае рака легких смертельный исход, по статистике, ожидает более 20% заболевших. Точнее, тех, у кого его диагностировали и пытались лечить. Поэтому если считать не в процентах, а в надгробиях, лидирует по смертности именно рак дыхательных путей. Впрочем, если копнуть чуть глубже, и также развернуть эту статистику в отдельности для мужчин и женщин, окажется, что отдельно для женщин гораздо опаснее и чаще других приводит к смерти рак молочной железы.

Самый опасный по сравнению с другими видами рак

Если вернуться к процентам, то наибольшее количество от числа диагностированных случаев заканчивается смертью при раке поджелудочной железы — почти 40%. Само это заболевание по распространенности не входит в десятку лидеров, но в этом же кроется и одна из причин таких страшных показателей. С более статистически вероятными диагнозами врачи сталкиваются чаще, и при всех общих для диагностики онкологических заболеваний проблемах (второй причине высокой смертности от рака) все же опознают их на более ранних стадиях. И методы их лечения также придуманы и опробованы с большем количестве, поэтому и лечение более успешно, в сравнении.

На втором месте по смертности, если рассматривать в процентах от числа заболевших, находится рак печени. В прошедшем году умерло 38% болевших. На третьем месте — рак пищевода (30%), на четвертом уже упоминавшийся выше рак легких.

Для профилактики рака легких очень важна ежегодная флюорография для всех, и для женщин — маммография, исследование грудных желез. Особенно важно становится проводить данные процедуры после вхождения в группы риска по возрасту, примерно после 40-45 лет.