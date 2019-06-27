Самый смертельный рак

Это страшное заболевание является второй, после сердечно-сосудистых болезней, причиной смертности в статистике. И хотя с каждым годом появляется все больше методов ранней диагностики рака и его лечения, то есть число диагностированных случаев увеличивается, при том что число смертельных исходов остается прежним или снижается, но все же ежегодно только в России от рака умирает несколько сотен тысяч людей. А во всем мире — миллионы.
Статистика появления новых больных
По количеству вновь выявленных заболеваний в России:
Но тут следует учитывать, что рак кожи выявляется и у мужчин и у женщин, рак груди почти целиком женское заболевание (“почти” — потому что изредка новообразования в грудной железе встречаются и у мужчин, хотя таких случаев менее 0,1%), а рак легких гораздо чаще поражает мужчин. То есть раздельная статистика выявления онкологических заболеваний будет такова:
Количество умерших людей
Однако, рак кожи также является одним из самых легко диагностируемых и излечимых. Так, из всех имеющих этот диагноз, за год умерло меньше процента больных. От рака груди умерло менее 10%. А в случае рака легких смертельный исход, по статистике, ожидает более 20% заболевших. Точнее, тех, у кого его диагностировали и пытались лечить. Поэтому если считать не в процентах, а в надгробиях, лидирует по смертности именно рак дыхательных путей. Впрочем, если копнуть чуть глубже, и также развернуть эту статистику в отдельности для мужчин и женщин, окажется, что отдельно для женщин гораздо опаснее и чаще других приводит к смерти рак молочной железы.
Самый опасный по сравнению с другими видами рак
Если вернуться к процентам, то наибольшее количество от числа диагностированных случаев заканчивается смертью при раке поджелудочной железы — почти 40%. Само это заболевание по распространенности не входит в десятку лидеров, но в этом же кроется и одна из причин таких страшных показателей. С более статистически вероятными диагнозами врачи сталкиваются чаще, и при всех общих для диагностики онкологических заболеваний проблемах (второй причине высокой смертности от рака) все же опознают их на более ранних стадиях. И методы их лечения также придуманы и опробованы с большем количестве, поэтому и лечение более успешно, в сравнении.
На втором месте по смертности, если рассматривать в процентах от числа заболевших, находится рак печени. В прошедшем году умерло 38% болевших. На третьем месте — рак пищевода (30%), на четвертом уже упоминавшийся выше рак легких.
Для профилактики рака легких очень важна ежегодная флюорография для всех, и для женщин — маммография, исследование грудных желез. Особенно важно становится проводить данные процедуры после вхождения в группы риска по возрасту, примерно после 40-45 лет.
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