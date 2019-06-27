Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Самый смертельный рак

  • 27/06/2019, 16:47
От какого типа онкологических заболеваний умирает больше всего людей?

Это страшное заболевание является второй, после сердечно-сосудистых болезней, причиной смертности в статистике. И хотя с каждым годом появляется все больше методов ранней диагностики рака и его лечения, то есть число диагностированных случаев увеличивается, при том что число смертельных исходов остается прежним или снижается, но все же ежегодно только в России от рака умирает несколько сотен тысяч людей. А во всем мире — миллионы.

Статистика появления новых больных

По количеству вновь выявленных заболеваний в России:

  • лидирует рак кожи (в 2017 году  было поставлено почти 90 тысяч таких диагнозов) 
  • на втором месте рак молочной железы (около 70 тысяч случаев) 
  • на третьем рак легких (62 тысячи случаев)

Но тут следует учитывать, что рак кожи выявляется и у мужчин и у женщин, рак груди почти целиком женское заболевание (“почти” — потому что изредка новообразования в грудной железе встречаются и у мужчин, хотя  таких случаев менее 0,1%), а рак легких гораздо чаще поражает мужчин. То есть раздельная статистика выявления онкологических заболеваний будет такова: 

  • для мужчин
    • рак легких
    • рак предстательной железы
    • рак кожи
  • для женщин
    • рак молочной железы
    • рак кожи
    • рак матки

Количество  умерших людей

Однако, рак кожи также является одним из самых легко диагностируемых и излечимых. Так, из всех имеющих этот диагноз, за год умерло меньше процента больных. От рака груди умерло менее 10%. А в случае рака легких смертельный исход, по статистике, ожидает более 20% заболевших. Точнее, тех, у кого его диагностировали и пытались лечить. Поэтому если считать не в процентах, а в надгробиях, лидирует по смертности именно рак дыхательных путей. Впрочем, если копнуть чуть глубже, и также развернуть эту статистику в отдельности для мужчин и женщин, окажется, что отдельно для женщин гораздо опаснее и чаще других приводит к смерти рак молочной железы. 

Самый опасный по сравнению с другими видами рак

Если вернуться к процентам, то наибольшее количество от числа диагностированных случаев заканчивается смертью при раке поджелудочной железы — почти 40%. Само это заболевание по распространенности не входит в десятку лидеров, но в этом же кроется и одна из причин таких страшных показателей. С более статистически вероятными диагнозами врачи сталкиваются чаще, и при всех общих для диагностики онкологических заболеваний проблемах (второй причине высокой смертности от рака) все же опознают их на более ранних стадиях. И методы их лечения также придуманы и опробованы с большем количестве, поэтому и лечение более успешно, в сравнении.

На втором месте по смертности, если рассматривать в процентах от числа заболевших, находится рак печени. В прошедшем году умерло 38% болевших. На третьем месте — рак пищевода (30%), на четвертом уже упоминавшийся выше рак легких.

Для профилактики рака легких очень важна ежегодная флюорография для всех, и для женщин — маммография, исследование грудных желез. Особенно важно становится проводить данные процедуры после вхождения в группы риска по возрасту, примерно после 40-45 лет.

Популярное с сайта

УФАС выявил «шахтовый» картель

УФАС выявил «шахтовый» картель

27/06/2019, 15:07
Антиконкурентное соглашение заключили три юрлица.
В области будет создан компенсационный фонд для обманутых дольщиков

В области будет создан компенсационный фонд для обманутых дольщиков

27/06/2019, 14:44
Как только будет решен вопрос с его финансированием.
«Паники в отрасли нет, и обвала не предвидится»

«Паники в отрасли нет, и обвала не предвидится»

27/06/2019, 14:29
По старым правилам еще 2-3 года на рынке Новосибирска смогут работать до 80% застройщиков.

Актуальный разговор

Эхо далекого прибоя

Эхо далекого прибоя

Все материалы
Новости

Сотрудники Роспотребнадзора выявили серию новых нестандартных молочных продуктов

27/06/2019, 18:08

В Новосибирске стоимость гаража выросла на 3,5%

27/06/2019, 16:56

В мае объем кредитования россиян снизился на 7%

27/06/2019, 16:20

С 1 июля 2019 года изменяются тарифы на оплату электроэнергии

27/06/2019, 15:53

НГТУ НЭТИ создаст экспериментально-технологический центр за 230 млн рублей

27/06/2019, 15:27

УФАС выявил «шахтовый» картель

27/06/2019, 15:07

В области будет создан компенсационный фонд для обманутых дольщиков

27/06/2019, 14:44

«Паники в отрасли нет, и обвала не предвидится»

27/06/2019, 14:29

Маленькому Саше Скирде нужны деньги на обследование

27/06/2019, 14:04

Новосибирцы получили срок за нелегальное производство кофейного напитка

27/06/2019, 13:04

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска