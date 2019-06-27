В Новосибирске стоимость гаража выросла на 3,5%

В России за год спрос на аренду гаражей вырос на 5,4%, предложение увеличилось на 12,2%. Стоимость аренды при этом снизилась на 8,5% до 11 227 рублей. К таким выводам пришли эксперты «Авито Недвижимость».

Отмечается, что цены упали в 13 из 23 городах. По итогам II квартала 2019 года дешевле всего можно было арендовать гараж в Тольятти (4 100 рублей), а самая высокая стоимость в Красноярске (16 700 рублей). В Новосибирске средняя цена аренды составила 12 300 рублей (-6,9%), а предложение увеличилось на 13,2%.

Сдавать в аренду гаражи активнее стали в 20 городах: предложение выросло в диапазоне от 0,5% в Москве до 44% в Красноярске. В Барнауле оно не изменилось, в Волгограде снизилось на 7,6%, в Самаре – на 12,5%. Интерес к аренде больше всего увеличился в Волгограде (+26%), Екатеринбурге (+20%) и Красноярске (+18,3%).

Продавцы гаражей подняли цены в 21 из 23 крупнейших городов: минимальный рост зафиксирован в Казани (+1,6% за год), а максимальный – в Перми (+12,6%). Исключениями стали только два города: Воронеж, где ценник сократился на 0,8%, а также Ижевск, где средняя стоимость не изменилась (131 900 рублей), причем именно в столице Удмуртии «гаражный вопрос» решить дешевле всего. В Новосибирске гараж подорожал на 3,5%, до 376 500 рублей.

В целом по стране средняя цена выросла на 5,1%, до 350 200 рублей.

Почти 60% россиян предпочитают хранить свои автомобили и другой транспорт в кирпичных гаражах, четверть пользователей Авито выбирают железобетонные, и около 14% остановились на металлических. Кирпичные гаражи чаще всего выбирают жители 17 крупнейших городов страны (доля спроса на них максимальна в Ижевске – 93,1%); в Екатеринбурге (60,7%), Красноярске, Санкт-Петербурге, Челябинске и Ульяновске популярнее всего железобетонные гаражи, а металлические заняли первое место только в Москве (45,8%).

Фото: pixabay.com, автор- Grzegorz_Skibka