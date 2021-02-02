Самым популярным инструментом у частных инвесторов в 2020 году стали акции

Самым популярным способом вложить деньги в Новосибирске в 2020 году стала комбинация брокерский счет + ИИС. Более 40% частных инвесторов выбирают просто брокерский счет, показал опрос Райффайзенбанка.

78% опрошенных инвестируют с приложением своего банка. Каждый третий частный инвестор в Новосибирске также использует программное обеспечение для ноутбука или компьютера. Примерно в 14% случаев клиенту требуется помощь менеджера по телефону. В Новосибирске такой способ выбирают чаще, чем в обоих столицах (10%).

Большинство опрошенных сибиряков пришли на фондовый рынок в течение последнего года. Только 12% инвесторов работает на рынке более 3-х лет, а доля тех, кто торгует финансовыми инструментами более 5 лет в Сибири, составляет всего 6%.

— В течение прошлого года мы отмечали тенденцию притока средств клиентов как в классических продуктах, например, в накопительных счетах, так и инвестиционных. Интерес к инвестициям можно объяснить стремительным развитием технологий в этой области. Скорость проведения сделок, удобство интерфейса и сбалансированные комиссии делают процесс инвестирования простым и доступным. Важно, что большинство клиентов осознано относятся к вопросу и выбирают консервативные стратегии — государственные и корпоративные облигации. Для снижения волатильности портфелей по доходности существуют также такие диверсифицированные инструменты, как ПИФы. Они также призваны снижать риски инвесторов, — отметила директор сети офисов Райффайзенбанка (АО) в Новосибирске Наталья Голубева.

По ее словам, для большинства новосибирских инвесторов торговля ценными бумагами — это способ получить дополнительный доход. На втором месте — интерес к новым инструментам. В Новосибирске такую причину, как интерес, выбирали чаще, чем в других городах. Например, в столице из-за любопытства в инвестиции пришло 37%, а в Омске — 39%.

Третьим по важности фактором стало снижение ставок по традиционным банковским продуктам, а инвестиции — это возможность получить большую доходность. Интересно, что больше половины новосибирских инвесторов с помощью этого инструмента копят деньги на пенсию или крупные покупки. В столице эта доля еще выше — 33% и 27% соответственно.

При этом большинство инвесторов оценивают риск-профиль, чтобы выбрать подходящие инструменты для вложений. 36% опрошенных заявили, что не видят в этом смысла.

— Инвестиции — важная часть финансовой стратегии. Однако в идеальном сценарии, инвестировать нужно имея «подушку безопасности», взвесив все риски и оценив свой риск-профиль инвестора. Это три основных правила ответственного инвестирования. Риск-профиль может меняться в зависимости от возраста, востребованности вашей профессии на рынке, объема вложений и других факторов. Ответственный подход к инвестированию и сбалансированный портфель помогают зарабатывать, — пояснил Кирилл Матвеев, руководитель управления клиентского счастья и монетизации Райффайзенбанка.

Эксперт отметил, что чаще всего объем вложений в фондовый рынок не превышает 100 тыс. рублей, а 30% респондентов держат на счету до 500 тыс. рублей.

Самым популярным инструментом у частных инвесторов стали акции — более 80% используют его в своих стратегиях. На втором месте облигации — государственные или бумаги частных компаний. Также опрошенные используют ETF и БПИФы, а около 16% — торгуют криптовалютой.

— Самым популярным инструментом у частных инвесторов стали акции. Предпочтение отдают ценным бумагам крупных и небольших российских компаний. Чуть больше половины опрошенных покупают иностранные инструменты. Госбумаги пользуются заметно меньшим спросом — российские инструменты выбирают только 36%, а иностранные всего 18% респондентов, — уточняют в Райффайзенбанке.

При этом, чаще всего стратегия приносит инвесторам доходность до 10% годовых. Каждый четвертый опрошенный за год заработал 10-30%, и только 4% более чем на 30% увеличили свои вложения.