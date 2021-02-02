В Технопарке меняется гендиректор

Владимир Никонов уходит с должности генерального директора АО «Академпарк». Об этом Infopro54 сообщили сразу несколько источников.

— Решение покинуть пост генерального директора АО «Академпарк» Владимир Никонов принял по собственному желанию, — уточнил редакции пресс-секретарь АО «Академпарк» Пётр Козлов. — С нынешнего года технопарк существенно меняет свой функционал, главным образом сосредотачиваясь на девелоперской деятельности — на управлении и развитии инфраструктурного комплекса, используемого в интересах инновационных компаний. Соответственно, руководитель управляющей компании технопарка должен специализироваться прежде всего на этом направлении.

По его словам, Владимир Никонов организовывал работу технопарка, прежде всего, как института развития, обладающего широким набором инструментов содействия высокотехнологичному бизнесу и новым появляющимся инновационным проектам.

— За последние четыре года был создан комплекс уникальных для нашего региона практик, признанных успешными. Во-первых, речь идет о существенной активизации коммуникаций – как внутри экосистемы технопарка, так и с внешней средой. Один из важнейших реализованных проектов в этом направлении – пространство коллективной работы «Точка кипения – Новосибирск». На этой площадке прошло свыше 400 мероприятий, в которых участвовали более 20 тысяч человек. Здесь оформились многие важные решения, сформировались концепции новых проектов, родились новые объединения, — перечисляет Петр Козлов. —

Серьёзный импульс получило укрепление продуктивного взаимодействия экосистемы технопарка с федеральными институтами развития инновационной деятельности. Академпарк выстроил механизмы системного содействия участию новосибирских инновационных команд в проектах и мероприятиях Национальной технологической инициативы.

В частности, было обеспечено участие региона в крупнейших мероприятиях НТИ — «Остров 10-22», «Архипелаг 20.35», серии стратегических сессий по разработке дорожных карт НТИ и др. Выстроена система привлечения инновационных компаний к участию в развитии отраслевых направлений и новых рынков НТИ; на базе Академпарка создан Инфраструктурный центр НТИ ХелсНет, работающий в масштабах всей страны, сформирован региональный НейроНет-центр. Также в числе партнеров Академпарка — Российская венчурная компания, Агентство стратегических инициатив, РОСНАНО. Развитие сотрудничества с ними повысило успешность привлечения для резидентов технопарка средств, которыми управляют эти институты. Только по предварительным оценкам новосибирские компании, получившие в Академпарке содействие по формированию и сопровождению заявок, получат не менее 260 млн. рублей по линии федеральных и региональных программ и институтов развития, говорит Петр Козлов.

— Академпарк стал одним из первых в стране региональных операторов Сколково. Это позволило большому числу новосибирских компаний стать участниками проекта «Сколково», не покидая домашнего региона, и получить доступ к широкому спектру льгот и преференций федеральной инновационной площадки. Общее число новосибирских компаний – участников проекта «Сколково» при содействии Академпарка достигло 68, из них только в 2020 году этот статус получили 22 компании, в свою очередь 19 из них – резиденты технопарка, — перечисляет он. — Развитие взаимодействия со структурами «Сколково» позволило выстроить единую цепочку совместных акселерационных мероприятий для формирования и развития стартапов в нашем регионе — «Навигатор инноватора», Лаборатория генерации идей SkLab и др.

Ещё одно направление, получившее развитие с 2017 года — развитие партнерства инновационных компаний с крупными российскими и международными корпорациями. Заключены и действуют более десяти соглашений между Академпарком и индустриальными партнерами. Среди них — ПАО «Газпром нефть», ОАО РЖД, АО ТВЭЛ, ПАО Вымпелком и др. На текущий момент более 50 технологических задач, поставленных ими, решается созданными при содействии Академпарка проектными командами, в которые входят резиденты технопарка и научные коллективы Академгородка.

По словам собеседника редакции, исполнять обязанности руководителя Технопарка будет заместитель Никонова Игорь Чирков. По версии других источников Infopro54, на старое место работы может вернуться экс-директор Технопарка Дмитрий Верховод.

Напомним, в 2021 году запланирован старт двух проектов по развитию Академпарка. Первый — это строительство нового корпуса на 9200 кв. м примерно на той территории, где сейчас расположен Технопарк . Второй проект — развитие участка площадью 10 га, выделенного региону из федеральной собственности. Часть площадки — 2 га — уже передана для создания научно-производственного предприятия ГК Ocsial (0,7 млрд рублей). В правительстве прорабатывается возможность вовлечения в инвестпроект оставшейся земли. В рамках постановления правительства РФ № 1119 регион планирует в 2021 году привлечь средства федерального бюджета за счет налогов резидентов парка — около 1,3 млрд рублей.

Владимир Никонов был назначен директором Технопарка в конце 2016 года. До этого он возглавлял АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области».

По данным Минэкономразвития региона, в Академпарке на конец 2020 года работали 317 резидентов, были созданы 10,3 тысячи рабочих мест. Совокупный объем инвестиций резидентов составлял 14,4 млрд рублей, выручка за 2019 год — больше 30 млрд. За 2019 год резиденты заплатили 1,6 млрд рублей налогов, а за 9 месяцев 2020 — 1,351 млрд. Выручка АО «Академпарк» в 2019 году составляла 277 млн рублей (+11 млн за год), прибыль — 111 млн рублей (-84 млн рублей за год). Публичные данные за 2020 год пока не представлены.

По итогам 2016 года, когда происходила предыдущая смена гендиректора, выручка резидентов, размещенных на территории Академпарка, составляла 13,6 млрд, при плане 12,6 млрд рублей, объем капитального строительства — 447 млн рублей (402 млн), 11098 кв. м площадей были введены в эксплуатацию (11000 кв. м). Рентабельность акционерного капитала самого АО составила 3,58%, коэффициент текущей ликвидности — 1, размер выручки от продаж — 307 млн (284 млн — план), расходы — 443 млн рублей, чистая прибыль — 102 млн.