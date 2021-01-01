Новосибирцев ждут в основном онлайн-мероприятия на новогодние праздники

Горожан приглашают на мастер-классы, квесты, кинопоказы, экскурсии. Новогодние мероприятия запланированы преимущественно в онлайн-формате, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Главное событие новогодних праздников – фестиваль елок. Благодаря работе инициативных горожан, районных администраций и ТОСов елки наряжены почти у каждого дома, олицетворяя общую заботу о красоте и уюте родного двора, добрососедские отношения его жителей. В каждом районе города – своя главная елка, отражающая его особые приметы, символы, его историю, — рассказали в мэрии.

Отмечается, что на базе приложения «ЭтоНово» представлена полная информация о том, как проходит фестиваль елок в Новосибирске. На новогодних объектах во всех районах города, на сити-форматах размещены специальные QR-коды, отсканировав которые можно перейти в приложение «ЭтоНово» и следить за фестивалем.

В приложении будет указана «Карта елок». За лучшее дерево, отмеченное на карте, можно будет проголосовать. В разделе «Елкины сказки» будет указана локация «говорящих елок»: сказки, которые будут рассказывать елки – это уникальная информация о праздновании Нового года, собранная музеем Новосибирска.

Стать участником фестиваля сможет каждый новосибирец, для этого достаточно будет сфотографировать свою домашнюю елку, елку в своем дворе или на предприятии. Подробные условия участия размещены в приложении.

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило проходит рождественская программа «Christmas Zoo». Для горожан подготовлены тематические зоны: рождественская елка с ледовой горкой, зимний лабиринт для детей, беседка желаний на озере, трансфер на белом коне и санях, Дед Мороз в гостях у Бабы Яги.

МБУК «Галерея» с 1 по 10 января проведет ежедневную новогоднюю акцию «Наши зимние каникулы» с рубриками: «Новый год в черно-белом фото», «Новый год шагает по планете», «Новый год в 1941 – 1945», «Розыгрыши – подарки», «Все о елочной игрушке», «Рождественская творческая мастерская», «Новый год и Рождество в истории», «Наши новогодние мультяшки», «История праздничного стола». Цикл познавательных тематических онлайн-мероприятий позволит погрузиться в атмосферу новогодней сказки и рождественского таинства.

С 4 по 8 января в городе пройдет 21-й Сибирский фестиваль снежной скульптуры. Традиционно к участию в конкурсе приглашены команды художников и скульпторов из городов России, ближнего и дальнего зарубежья, команды школьников районов города Новосибирска. Фестиваль будет проходить в Первомайском сквере.

Музей на набережной – филиал МАУК «Музей Новосибирска» – подготовит поздравительную открытку, которая станет продолжением проекта «Музейный фотофейк». Известную историческую фотографию с изображением города дополнят музейными персонажами, которые поздравят горожан. Открытку разместят 30 декабря на странице музея во «ВКонтакте»: https://vk.com/obskaya4.

Внимание! В перечень мероприятий могут быть внесены изменения.

План новогодних мероприятий

Фото: pixabay.com, автор- Free-Photos