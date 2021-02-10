Самыми популярными врачами у новосибирцев в 2020 году стали гинекологи и дерматологи

Аналитики медицинской онлайн-платформы СберЗдоровье определили самые популярные специальности врачей, к которым жители Новосибирской области записывались на прием в 2020 году. Гинеколог, дерматолог и ЛОР (отоларинголог) – оказались самыми востребованными специалистами в 2020 году.

— 2020 год охарактеризовался не только ростом спроса на услуги врачей, специализирующихся на лечении болезней и осложнений, связанных с коронавирусом, но и в целом повышением интереса к здоровью. Многие люди, столкнувшись с COViD-19, пересмотрели отношение к здоровью и стали обращаться к специалистам не только в случае проявления симптоматики какого-либо заболевания, но и консультировались с врачами и проходили обследования, чтобы убедиться в том, что они здоровы или исключить какие-либо болезни, — говорят специалисты СберЗдоровья.

Отмечается, что среди врачей первой десятки наибольший рост обращений пациентов зафиксирован к терапевтам, урологам, неврологам, гинекологам, а также специалистам, работающим с ментальными проблемами — психологам, психотерапевтам и психиатрам.

Если посмотреть на динамику по всем специальностям, а не только топ-10, то чаще всего люди стали обращаться за 2020 году к пульмонологам, травматологам (рост в 1,5 раза), терапевтам (28%), трихологам (27%) и урологам (19%). Динамика обращений к пульмонологам, терапевтам и трихологам объясняется в большинстве случаев коронавирусом.

— Часть пациентов обратилась к специалистам из-за давно беспокоивших их симптомов или болезни, на лечение которой в обычном ритме жизни не всегда хватало времени. В 2020 многие люди работали удаленно, и использовали эту возможность, чтобы посещать врачей, например, до или после рабочего дня. Еще часть пациентов, лишившись возможности полноценно планировать отпуск, уделяли больше времени обследованиям и плановым посещениям специалистов, — уверены эксперты.

Если анализировать динамику год к году в целом по России, то, по данным портала СберИндекс, наиболее заметные изменения трат россиян на медицинские услуги были зафиксированы в августе (+11,4%), сентябре (+13,3%) и октябре (+7,6%).