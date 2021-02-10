«Завод Экран» предложил создать сервис для кооперации резидентов промпаков

Заместитель генерального директора по развитию и GR АО «Завод «Экран», член сертификационной комиссии АИП Егор Казанцев предложил создать WEB-платформу для развития кооперационных связей между участниками парковых проектов, сообщили в пресс-службе РАТМ Холдинга. Предложение было озвучено в рамках круглого стола «Промышленная кооперация, контрактное производство, поставки, совместное продвижение продукции», организованного Ассоциацией индустриальных парков (АИП) России и Клубом молодых промышленников. Круглый стол состоялся в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации.

Как сообщил Егор Казанцев, WEB-платформа должна обеспечивать зарегистрированным пользователям быстрый поиск контрагентов из числа резидентов индустриальных парков; оформлять сделки предполагается также на данной цифровой площадке.

— Например, предприятия смогут размещать там запросы на изготовление материалов, узлов и комплектующих, выполнение отдельных технологических операций, проведение необходимых работ, а также информировать о своих ресурсах, в том числе, свободных мощностях, которые можно использовать в интересах других контрагентов. Планируем, что это будет совместный проект АИП, Клуба молодых промышленников и заинтересованных управляющих компаний промпарков, кроме того, рассчитываем на поддержку Минпромторга РФ, — комментирует Егор Казанцев.

По его словам, инициативной группе, в первую очередь, предстоит конкретизировать и унифицировать потребности резидентов в услугах, предоставляемых электронным сервисом, чтобы он стал реальным инструментом повышения эффективности оптимизации бизнеса.