Размер пенсии можно увеличить

Заведующая кафедрой бухгалтерского учета аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская рассказала, что при желании, можно увеличить размер пенсии, подав заявление в ПФР за месяц до дня выхода, передает агентство «Прайм».

По словам эксперта, россияне могут отказаться от автоматического расчета пенсии и перехода к выплатам с учетом дополнительных документов, если они хотят, чтобы их пособие от государства было выше.

Чтобы отказаться от автоматического расчета пенсии, вместе с заявлением необходимо предоставить паспорт, трудовую книжку, а также другие документы, например, подтверждающие наличие нетрудоспособных членов семьи в территориальный орган ПФР. Заявление можно подать как лично, так и в электронной форме, уточнила Петровская. Его рассмотрят в течение пяти рабочих дней, а уведомление об окончательном решении пенсионер получит через три дня.

При согласии на автоматическое назначение пенсии лично обращаться необязательно.