Размер пенсии можно увеличить

Заведующая кафедрой бухгалтерского учета аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская рассказала, что при желании, можно увеличить размер пенсии, подав заявление в ПФР за месяц до дня выхода, передает агентство «Прайм».
По словам эксперта, россияне могут отказаться от автоматического расчета пенсии и перехода к выплатам с учетом дополнительных документов, если они хотят, чтобы их пособие от государства было выше.
Чтобы отказаться от автоматического расчета пенсии, вместе с заявлением необходимо предоставить паспорт, трудовую книжку, а также другие документы, например, подтверждающие наличие нетрудоспособных членов семьи в территориальный орган ПФР. Заявление можно подать как лично, так и в электронной форме, уточнила Петровская. Его рассмотрят в течение пяти рабочих дней, а уведомление об окончательном решении пенсионер получит через три дня.
При согласии на автоматическое назначение пенсии лично обращаться необязательно.
— Как правило, работодатели, у которых есть соглашение с Пенсионным фондом, заблаговременно предоставляют сведения и копии документов сотрудников, которые планируют выход на пенсию, что позволяет ПФР заранее начать проверку пенсионных прав, — пояснила эксперт.
Фото: pixabay.com — pasja1000
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