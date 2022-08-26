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Размер пенсии можно увеличить

  • 26/08/2022, 11:02
Автор:
размер пенсии
Для этого необходимо выполнить всего одно условие.

Заведующая кафедрой бухгалтерского учета аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская рассказала, что при желании, можно увеличить размер пенсии, подав заявление в ПФР за месяц до дня выхода, передает агентство «Прайм».

По словам эксперта, россияне могут отказаться от автоматического расчета пенсии и перехода к выплатам с учетом дополнительных документов, если они хотят, чтобы их пособие от государства было выше.

Чтобы отказаться от автоматического расчета пенсии, вместе с заявлением необходимо предоставить паспорт, трудовую книжку, а также другие документы, например, подтверждающие наличие нетрудоспособных членов семьи в территориальный орган ПФР. Заявление можно подать как лично, так и в электронной форме, уточнила Петровская. Его рассмотрят в течение пяти рабочих дней, а уведомление об окончательном решении пенсионер получит через три дня.

При согласии на автоматическое назначение пенсии лично обращаться необязательно.

— Как правило, работодатели, у которых есть соглашение с Пенсионным фондом, заблаговременно предоставляют сведения и копии документов сотрудников, которые планируют выход на пенсию, что позволяет ПФР заранее начать проверку пенсионных прав, — пояснила эксперт.

Фото: pixabay.com — pasja1000

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : размер пенсии ПФР Пенсия выход на пенсию


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