Мэр Новосибирска посетил Закаменский: микрорайон начал получать тепло от ТЭЦ-5

Директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков доложил мэру Новосибирска Анатолию Локтю, как этой зимой было налажено теплоснабжение микрорайона.

Есть задача подключить еще пять домов Закаменского, а кроме того, целесообразно решить вопрос о закрытии третьей котельной близи жилых домов микрорайона, подчеркнул мэр.

17 марта Анатолий Локоть побывал в Закаменском микрорайоне Октябрьского района Новосибирска — он посмотрел, как решен вопрос с теплоснабжением жителей. Дома Закаменского микрорайона в первую зиму получали тепло от ТЭЦ-5. Ранее они отапливались от двух котельных, расположенных в жилой зоне — от частной котельной ООО «ТСП-Сиб» и муниципальной — принадлежавшей МУП «Энергия».

Обе котельные СГК переоборудовала в центральный тепловой пункт. На месте муниципальной котельной работает новый тепловой пункт мощностью 2,9 Гкал/ч, а вместо теплоисточника «ТСП-Сиб» — 1,9 Гкал/ч. Также компания построила внутриквартальные тепловые сети протяженностью 345 метров.

Проект СГК реализовывала в течение 2020 года, вложения составили 95 млн рублей. Это собственные средства компании; инвестиции не учитываются в тарифе. Потребители были переключены на централизованное теплоснабжение от ТЭЦ в ноябре 2020 года за несколько часов в течение одного дня. Переключение стало возможным благодаря завершению строительства крупной магистральной теплотрассы в районе улиц Кошурникова и Богаткова — протяженностью около 900 метров, диаметром 1 020 мм.

После перехода на теплоснабжения от ТЭЦ качество теплоснабжения улучшилось, особенно жители это заметили в период запуска тепла, подчеркнула в разговоре с мэром директор управляющей компании «Союз» Светлана Шадрова.

В частности, она отметила более стабильный запуск системы теплоснабжения — без перепадов давления, которые вредят внутридомовым коммуникациям.

Андрей Колмаков подтвердил мэру готовность обеспечить подключение к теплоснабжению от ТЭЦ еще пяти новых домов Закаменского.

«В Закаменском микрорайоне комплекс застарелых проблем: и вопрос с теплосетями и горячим водоснабжением, и обманутые дольщики, и дорожные проблемы. И вот одна из них решена — это проблема устойчивого теплоснабжения, — отметил Анатолий Локоть. Здесь были две локальные газовые котельные — одна муниципальная, другая частная. После проведения работ совместно с СГК проблема была решена и сегодня этот основной жилой сектор запитан от центрального теплоснабжения. Налажено более качественное, устойчивое теплоснабжение весь зимний период. И экология — закрытие двух котельных означает, что убрали две трубы [вблизи домов], которые ранее давали выбросы — пусть не такие, как от угольной котельной». Мэр отметил также, что пока нереализованным остается проект переключения третьей котельной вблизи домов Закаменского — торгового центра «Сибмолл». В СГК уже не раз поступали от горожан вопросы о переключении этой котельной, рассказал Андрей Колмаков. «СГК выходила на собственника котельной — ООО «Торговый квартал – Новосибирск», — отметил Андрей Колмаков. — Переговоры о переключении велись с 2019 года, однако собственник принял решение продолжить отапливать торговый центр от котельной. Руководство ООО мотивировало решение тем, что не считает экономию от закрытия теплоисточника существенной: стоимость тепла включена в плату арендаторов торговых площадей».

Мэр выразил надежду, что переговоры позволят достичь договоренности с собственником котельной Сибмолла и переключить торговый центр на теплоснабжение от ТЭЦ.

Важно, что сейчас есть такая техническая возможность, подчеркнул глава города.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Сибирская генерирующая компания» (СГК) — энергетическая компания, входит в группу компаний АО «СУЭК», осуществляет свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей, республики Хакасия, республики Тыва и Приморского края. Основные виды деятельности — производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. СГК принадлежат 6 ГРЭС, 1 ГТЭС и 19 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью — 17,5 ГВт и тепловой мощностью — 26,5 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяжённостью 10 тыс. км, ремонтные и сервисные компании. СГК является крупнейшим производителем тепловой энергии за Уралом и вырабатывает четверть электроэнергии энергосистемы Сибири. Численность персонала компаний группы СГК составляет 36 тыс. человек.