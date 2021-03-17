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Мэр Новосибирска посетил Закаменский: микрорайон начал получать тепло от ТЭЦ-5

  • 17/03/2021, 17:36
7 домов Закаменского микрорайона Новосибирска переключены на теплоснабжение от ТЭЦ после закрытия двух котельных.

Директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков доложил мэру Новосибирска Анатолию Локтю, как этой зимой было налажено теплоснабжение микрорайона.

Есть задача подключить еще пять домов Закаменского, а кроме того, целесообразно решить вопрос о закрытии третьей котельной близи жилых домов микрорайона, подчеркнул мэр.

17 марта Анатолий Локоть побывал в Закаменском микрорайоне Октябрьского района Новосибирска — он посмотрел, как решен вопрос с теплоснабжением жителей. Дома Закаменского микрорайона в первую зиму получали тепло от ТЭЦ-5. Ранее они отапливались от двух котельных, расположенных в жилой зоне — от частной котельной ООО «ТСП-Сиб» и муниципальной — принадлежавшей МУП «Энергия».

Обе котельные СГК переоборудовала в центральный тепловой пункт. На месте муниципальной котельной работает новый тепловой пункт мощностью 2,9 Гкал/ч, а вместо теплоисточника «ТСП-Сиб» — 1,9 Гкал/ч. Также компания построила внутриквартальные тепловые сети протяженностью 345 метров.

Проект СГК реализовывала в течение 2020 года, вложения составили 95 млн рублей. Это собственные средства компании; инвестиции не учитываются в тарифе. Потребители были переключены на централизованное теплоснабжение от ТЭЦ в ноябре 2020 года за несколько часов в течение одного дня. Переключение стало возможным благодаря завершению строительства крупной магистральной теплотрассы в районе улиц Кошурникова и Богаткова — протяженностью около 900 метров, диаметром 1 020 мм.

После перехода на теплоснабжения от ТЭЦ качество теплоснабжения улучшилось, особенно жители это заметили в период запуска тепла, подчеркнула в разговоре с мэром директор управляющей компании «Союз» Светлана Шадрова.

В частности, она отметила более стабильный запуск системы теплоснабжения — без перепадов давления, которые вредят внутридомовым коммуникациям.

Андрей Колмаков подтвердил мэру готовность обеспечить подключение к теплоснабжению от ТЭЦ еще пяти новых домов Закаменского.

«В Закаменском микрорайоне комплекс застарелых проблем: и вопрос с теплосетями и горячим водоснабжением, и обманутые дольщики, и дорожные проблемы. И вот одна из них решена — это проблема устойчивого теплоснабжения, — отметил Анатолий Локоть. Здесь были две локальные газовые котельные — одна муниципальная, другая частная. После проведения работ совместно с СГК проблема была решена и сегодня этот основной жилой сектор запитан от центрального теплоснабжения. Налажено более качественное, устойчивое теплоснабжение весь зимний период. И экология — закрытие двух котельных означает, что убрали две трубы [вблизи домов], которые ранее давали выбросы — пусть не такие, как от угольной котельной».

Мэр отметил также, что пока нереализованным остается проект переключения третьей котельной вблизи домов Закаменского — торгового центра «Сибмолл». В СГК уже не раз поступали от горожан вопросы о переключении этой котельной, рассказал Андрей Колмаков.

«СГК выходила на собственника котельной — ООО «Торговый квартал – Новосибирск», — отметил Андрей Колмаков. — Переговоры о переключении велись с 2019 года, однако собственник принял решение продолжить отапливать торговый центр от котельной. Руководство ООО мотивировало решение тем, что не считает экономию от закрытия теплоисточника существенной: стоимость тепла включена в плату арендаторов торговых площадей».

Мэр выразил надежду, что переговоры позволят достичь договоренности с собственником котельной Сибмолла и переключить торговый центр на теплоснабжение от ТЭЦ.

Важно, что сейчас есть такая техническая возможность, подчеркнул глава города.

 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Сибирская генерирующая компания» (СГК) — энергетическая компания, входит в группу компаний АО «СУЭК», осуществляет свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей, республики Хакасия, республики Тыва и Приморского края. Основные виды деятельности — производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. СГК принадлежат 6 ГРЭС, 1 ГТЭС и 19 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью — 17,5 ГВт и тепловой мощностью — 26,5 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяжённостью 10 тыс. км, ремонтные и сервисные компании. СГК является крупнейшим производителем тепловой энергии за Уралом и вырабатывает четверть электроэнергии энергосистемы Сибири. Численность персонала компаний группы СГК составляет 36 тыс. человек.

 фото с сайта СГК

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : ТЭЦ-5 теплоснабжение СГК


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