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Сбер и СО РАН займутся развитием наукоемкого программного обеспечения

  • 24/10/2022, 15:14
Новосибирское отделение Сбербанка и Сибирское отделение Российской академии наук заключили соглашение о сотрудничестве.

банкиДокумент предполагает взаимодействие организаций в сфере цифровых технологий, в том числе по вопросам развития совместных проектов по разработке наукоемкого программного обеспечения, исследований в области искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений, информационной безопасности и т.д.

Стороны намерены также внедрять инновационные проекты в рамках цифровой трансформации, разрабатывать и тестировать решения в области облачных технологий, искусственного интеллекта, кибербезопасноти и многого другого.

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк:

«Сбер накопил богатый опыт в области цифровой трансформации, и мы с удовольствием готовы делиться своей экспертизой с партнерами. Мы очень рады подписанию соглашения о взаимодействии с СО РАН – интеллектуальный потенциал, накопленный здесь, сложно переоценить. Уверен, что впереди нас ждет длительное и плодотворное сотрудничество, которое принесет огромную пользу как для банка, так и для Сибирского отделения Российской академии наук».

Валентин Пармон, председатель Сибирского отделения Российской академии наук, академик РАН:

«В последние пять лет СО РАН последовательно наращивает сотрудничество с индустриальными партнерами. Сбербанк занимает в их ряду особое положение — и как успешный создатель цифровых экосистем, и как оператор супервычислений, организатор big data. Убежден, что взаимодействие академической науки и индустрии информационных систем даст множественные эффекты синергии».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Новосибирк

Теги : СО РАН Сбер наука


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