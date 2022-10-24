Более 480 миллионов рублей в год тратит новосибирский ХК «Сибирь» на зарплату игроков

Зарплатный бюджет новосибирского ХК «Сибирь» составляет 481 миллион рублей в год, сообщает КП-Новосибирск со ссылкой на «Спорт-экспресс».
По данным издания, Самые высокие гонорары, как выяснилось, у игроков-легионеров.
Так, зарплата нападающего Тейлора Бэка составляет 45 млн. руб, Тревора Мерфи — 40 млн. руб, а Михала Чайковски — 37 млн. руб.
Продолжил список нападающий Александр Шаров. Ему выплачивают 35 млн. руб. Закрывает топ-5 Владимир Бутузов, его зарплата составила 33 млн. руб.
Ранее редакция сообщала, что игроки хоккейного клуба «Сибирь» вступили в регистр доноров костного мозга.
Фото с сайта pixabay.com
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