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Кто ответит за сорванную крышу?

  • 24/10/2022, 15:13
Автор:
Обрушение крыши
В соцсетях депутаты ищут ответственных за состояние домов, расположенных рядом со стройплощадкой четвертого моста, один из которых вчера остался без крыши.

Депутат горсовета Александр Бурмистров на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил, что одна из причин аварии с сорванной крышей дома по улице Станционной в Ленинском районе — возраст здания: 40-е года прошлого века. Кроме того, причиной разрушения, по его словам, могут быть идущие по соседству работы по строительству платного моста — вибрации усугубляют износ конструкций домов. Через прокуратуру он намерен привлечь к ответственности чиновников регионального правительства.

Раз платный мост объект для региональной власти знаковый, значит, есть шанс, что дома, которые примыкают к стройплощадке, расселят как аварийные, поясняет Бурмистров. Много было разговоров, что сделают это в рамках самого проекта по строительству моста, но раз сэкономили, может быть, примут решение расселить эти дома в рамках программ по расселению.

Как напоминает депутат, по данному вопросу он уже обращался в региональное правительство еще несколько лет назад, однако результата не было.

Бурмистрову оппонирует экс-коллега по депкорпусу Дмитрий Дамаев, в прошлом созыве горсовета возглавлявший комиссию по градостроительстсву. По мнению Дамаева, судьба старых домов на Станционной — компетенция не областного правительства, а мэрии Новосибирска.

Территория стройки огорожена забором, заявляет Дамаев Бурмистрову. Люди живут возле стройки. Со всеми вытекающими неудобствами. Но именно за забором заканчивается региональный проект и начинается городское хозяйство. И ты это знаешь не хуже меня.

В подтверждение он приводит постановление мэра Новосибирска Анатолия Локтя от 2016 года о создании межведомственной комиссии по признанию домов, расположенных в городе, непригодными для проживания людей. Решение о расселении домов, расположенных рядом со стройплощадкой четвертого моста, должна принимать эта комиссия.

Авария, о которой идет речь, произошла утром 23 октября. На региональном уровне о ней известно. По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, конструкции кровли на улице Станционной сорвало и забросило во двор здания. Частично они упали вблизи проезжей части на контактные линии электропередач, повреждены два автомобиля, произошел обрыв электропроводов, а также повреждена система горячего водоснабжения.

Как следует из сегодняшнего доклада на оперативном совещании в правительстве начальника регионального управления МЧС Виктора Орлова, в Новосибирске из общежития на Станционной эвакуированы 13 человек, в том числе трое детей. Пострадавших нет. Орлова дополняет мэр Новосибирска Анатолий Локоть:

По информации мэрии Новосибирска, в здании на Станционной находятся 76 квартир, в которых проживают 90 человек. Жильцы после аварии были эвакуированы в здание школы-интерната. После восстановления коммуникаций и обследования здания на Станционной принято решение о заселении. Три квартиры подлежат восстановлению.

По словам Виктора Орлова, подобные аварии за выходные произошли не только в Новосибирске.

— В Новосибирске, Бердске, Черепановском районе поступали сообщения о падении деревьев, срыве конструкций, остановочных павильонов, — сообщает Орлов. — Пострадавших нет. На территории Новосибирска, Маслянинского, Тогучинского и Черепановского районов произошли повреждения кровель зданий различного назначения на площади более 900 кв. м.

 

Ранее редакция сообщала, к какой ответственности привлечены организаторы мероприятия, во время которого обрушилась крыша здания в Академгородке.

 

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть Политика Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Обрушение крыши авария в общежитии


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