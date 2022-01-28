Сбер и УГМК будут развивать горнолыжный курорт Шерегеш

Речь идёт, в частности, о модернизации многофункциональных туристических районов «Гора Зелёная» и «Панорама». Общий объём инвестиций предполагается в размере 21,6 млрд руб.

Стороны рассматривают возможность взаимодействия по направлениям кредитного финансирования с применением условий государственных программ субсидирования инвестиционных проектов (программа Ростуризма по Постановлению Правительства РФ № 141 от 09.02.2021 г.), а также банковского сопровождения и проведения расчётов с контрагентами. Соглашение подписано на пять лет до даты подписания обязывающих соглашений.

Анатолий Попов, заместитель председателя Правления Сбербанка:

«Мы с большим интересом относимся к этому масштабному проекту по развитию одного из главных горнолыжных курортов страны совместно с нашим давним партнером — компанией УГМК. Планируется, что Сбер выступит не только в качестве финансового партнера, но и интегрирует в проект платежные сервисы и решения компаний своей экосистемы. Ожидается, что общий объем инвестиций в проект составит 21,6 млрд рублей, часть из которых будет предоставлена Сбербанком. У нас уже есть успешный опыт инвестирования в курортные объекты страны, поэтому мы рассчитываем, что по завершении проекта Шерегеш будет соответствовать самым высоким мировым стандартам. Развитие туристических кластеров отвечает и ESG-стратегии банка по продвижению социально значимых и зелёных инициатив, повышающих уровень жизни наших граждан».

Шерегеш является одним из самых популярных горнолыжных курортов России, он расположен в 5 км от одноимённого посёлка в Кемеровской области. В зимнем сезоне 2020-2021 гг. уникальный природно-климатический комплекс в Горной Шории на юге Западной Сибири принял свыше 2 млн человек со всей страны.