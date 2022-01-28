Муниципалитеты считают неэффективным федеральный закон о безнадзорных животных

Руководителям муниципалитетов в Сибири в рамках Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов предстоит выработать свои предложения к действующему федеральному законодательству о безнадзорных животных. Прописанная текущим законодательством методика, предусматривающая отлов, вакцинирование, стерилизацию и выпуск животных обратно в среду обитания, не подтверждается ни в научном, ни в финансовом плане. Об этом в рамках пресс-конференции сообщил первый вице-президент АСДГ, мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Закон разработан и принят без учета территориальных и климатических, социальных условий, разных для каждого региона, — считает Локоть. — В Сибири риски бродячих собак, на наш взгляд, выше, чем в европейской части России. Кроме того, нет научного подтверждения эффективности применения данной методики. Более того, есть абсолютно научно выверенные данные о том, что только разовый отлов 80% популяции приведет в конечном итоге к значительному ее снижению. Это ориентировочно потребует от нас разовых затрат в объеме примерно 300 млн рублей. Это заоблачные цифры. Проблема острая, животрепещущая.

Что касается текущего положения дел в Новосибирске, то законодательство даже не предусматривает хоть каких-то программ федерального софинансирования указанных манипуляций с отловленными бродячими животными. По подсчетам городского центра по проблемам домашних животных,. Содержание одной особи со всеми необходимыми процедурами в год обходится в. При этом, как уже ранее сообщалось, все эти функции большей частью осуществляются за счет муниципалитета, из бюджета которого на это ежегодно выделяются около 30 млн рублей, в то время как из области — только 4 млн. Кроме того, еще предстоят значительные траты на строительство здания приюта: 10 млн — на разработку проектно-сметной документации, 80 млн — на, собственно, строительные работы.

За последние 3 года муниципальным центром по проблемам домашних животных приняты более 7,5 тысячи заявок на отлов. За это время отловлено около 2 тысяч животных, хотя количество заявок на отлов за последние годы выросло.