Муниципалитеты считают неэффективным федеральный закон о безнадзорных животных

Руководителям муниципалитетов в Сибири в рамках Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов предстоит выработать свои предложения к действующему федеральному законодательству о безнадзорных животных. Прописанная текущим законодательством методика, предусматривающая отлов, вакцинирование, стерилизацию и выпуск животных обратно в среду обитания, не подтверждается ни в научном, ни в финансовом плане. Об этом в рамках пресс-конференции сообщил первый вице-президент АСДГ, мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
— Закон разработан и принят без учета территориальных и климатических, социальных условий, разных для каждого региона, — считает Локоть. — В Сибири риски бродячих собак, на наш взгляд, выше, чем в европейской части России. Кроме того, нет научного подтверждения эффективности применения данной методики. Более того, есть абсолютно научно выверенные данные о том, что только разовый отлов 80% популяции приведет в конечном итоге к значительному ее снижению. Это ориентировочно потребует от нас разовых затрат в объеме примерно 300 млн рублей. Это заоблачные цифры. Проблема острая, животрепещущая.
За последние 3 года муниципальным центром по проблемам домашних животных приняты более 7,5 тысячи заявок на отлов. За это время отловлено около 2 тысяч животных, хотя количество заявок на отлов за последние годы выросло.
Фото из группы Центра по проблемам домашних животных Вконтакте
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