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Новосибирские перевозчики мусора ищут правду на федеральном уровне

  • 28/01/2022, 19:40
Автор:
новости Новосибирска
Представители компаний направили повторные обращения в органы власти и правоохранительные структуры, отмечая, что их первые обращения остались без реального ответа.

Замкнутый круг

В частности, руководитель ООО «Эко-Лайн» Андрей Харланов повторно обратился (документ имеется в распоряжении редакции) к полномочному представителю президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолию Серышеву с просьбой разобраться с ситуацией, которая происходит на рынке утилизации мусора в Новосибирской области, и деятельностью регоператора ООО «Экология-Новосибирск».

Первое обращение Андрей Харланов направлял полпреду в середине декабря 2021 года. 23 декабря он получил уведомление, что документ направлен главному федеральному инспектору по Новосибирской области. 20 января ответ на обращение поступил от МинЖКХ Новосибирской области, действия которого компания сейчас обжалует в судах.

— В предыдущем обращении ООО «Эко-Лайн» жаловалось на откровенное бездействие со стороны МинЖКХ и просило вас оказать содействие в устранении недостатков деятельности правительства области и министерства, вылившихся в бездействие по поводу принятия безотлагательных мер по лишению ООО «Экология-Новосибирск» статуса регионального оператора и выработке необходимого механизма по направлению всех денежных средств от потребителей коммунальной услуги на счет министерства, — говорится в письме.

Перевозчики жалуются на регоператора следственным органам

Перевозчики жалуются на регоператора следственным органам

Андрей Харланов заявил, что ответ, полученный от МинЖКХ, — отписка, а глава ведомства апеллирует данными, часть из которых перевозчику недоступна и неизвестна, при этом не отвечает на заданные вопросы. В частности, предприниматель сообщил, что не получил ответа на следующие вопросы:

— Почему различается количество нарушений, которые допустила его компания, установленных МинЖКХ (4) и «Экологией Новосибирск» (20935)?

— Почему «Экология-Новосибирск» в 2019 году не составила ни одного акта с участием перевозчиков, связанных с нарушением обязательства по договору на оказание услуг по транспортированию ТКО?

— Почему содержание актов регоператора сдачи-приема оказанных услуг, которые имелись в распоряжении «Эко-Лайн», не были идентичны тем, которые были предоставлены регоператором в правительство и департамент по тарифам?

Предприниматель также сомневается в обоснованности подачи заявления «Экологии-Новосибирск» о самобанкротстве. В частности, по его словам, в Трудовой инспекции области, прокуратуре Центрального района Новосибирска, Центральном районном суде Новосибирска отсутствуют иски работников регоператора, свидетельствующие о наличии задолженности по зарплате.

Андрей Харланов попросил полпреда президента в Сибирском федеральном округе «не передавать повторное обращение компании в МинЖКХ области, инициировать проведение независимой экспертизы преднамеренного или фиктивного банкротства в отношении регоператора, а также дать оценку деятельности МинЖКХ и правительства области, действия которых привели к неоплате регоператором выполненных перевозчиками работ по транспортированию ТКО в 2019 году, а также непринятию безотлагательных мер по лишению «Эколайн» статуса регоператора».

В настоящее время в Арбитражном суде Новосибирской области находятся несколько исков о банкротстве компании ООО «Эко-Лайн». Андрей Харланов также является соучредителем перевозчика ООО «Оператор Эко-Сфера», в отношении которого также рассматривается дело о банкротстве.

Уходит в песок

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«Экология-Новосибирск» прокомментировала информацию о высоких платежах за аренду

Генеральный директор компании ООО «Оператор Эко-Сфера» Владимир Булычев (Ранее генеральный директор  ЗАО «УК «СПАС-Дом» (связанные компании ООО «Эко-Лайн» (Искитимский район), ООО «Эко-Лайн» (Новосибирск), ООО «Латранс», ООО «Линетт». — Ред.) повторно обратился (документ имеется в распоряжении редакции) в Генеральную прокуратуру России. Отметим, что у Булычева за плечами самый солидный из новосибирских перевозчиков опыт противодействия с регоператором. В 2019 году он первый озвучил информацию о накопившихся долгах за транспортировку ТКО, за что и привлекался к ответственности «за ущерб, нанесенный деловой репутации».

В своем повторном обращении Булычев пишет, что в декабре 2021 года направлял обращение в генпрокуратуру с заявление о бездействии МинЖКХ Новосибирской области (имеется в распоряжении редакции), а именно — непринятии своевременных мер контроля за деятельностью регоператора, но документ был направлении в прокуратуру Новосибирской области.

— Я получил ответ, который меня не устраивает и, на мой взгляд, не имеет ничего общего с методами прокурорского реагирования. И не отвечает целям и задачам прокуратуры, — пишет в новом обращении Булычев. — Министерство своим бездействием довело ситуацию до того, что, просудившись 2 года, перевозчики, привлеченные «Экологией-Новосибирск» для выполнения его обязательств, так и не могут получить присужденного, потому что регоператор решил объявить себя банкротом.

Предприниматель также попросил Генпрокуратуру не передавать обращение на областной уровень, проверить законность бездействия Министерства ЖКХ и инициировать независимую проверку регоператора.

С другой стороны

Напомним, в середине января группа «ВИС» сообщила, что предоставит 700 млн рублей акционерных займов на улучшение работы новосибирского регионального оператора по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск. Средства пойдут в том числе на погашение кредиторской задолженности. В группе подчеркнули, что продолжают выполнение всех поставленных задач по финансовому оздоровлению новосибирского регоператора.  До этого Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил заявление ООО «Экология-Новосибирск» о принятии обеспечительных мер в рамках дела компании о самобанкротстве.

Глава региона Андрей Травников, комментируя ситуацию на рынке ТКО, неоднократно подчеркивал, что если регоператор не будет исполнять свои функции, то область объявит новый конкурс. При этом он уточнял, что новый оператор вряд ли возьмет на себя обязательства по погашению задолженности перед полигонами и перевозчиками

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : утилизация мусора суд прокуратура перевозчики бизнес


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