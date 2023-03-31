Сбер модернизировал первый в 2023 году офис в Новосибирске

В обновленном отделении более комфортные зоны для ожидания своей очереди, кабинки для моментальной примерки заказов из интернет-магазинов и маркетплейса СберМегаМаркет, а также обновленный ассортимент умных устройств от Сбера.

В конце апреля планируется открытие еще одного подобного офиса на ул. Выборной, а всего в 2023-м году клиентам станут доступны модернизованные отделения на улицах Бориса Богаткова, Гребенщикова и Новосибирской, а также на Гусинобродском шоссе.

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк:

«Модернизация офисов – важный шаг для развития и совершенствования нашей сети отделений, мы стремимся к тому, чтобы посещение Сбера всегда было комфортным и удобным. Офис на ул. Дуси Ковальчук, 394 снова готов принять посетителей, до конца года в Новосибирске появится еще пять отделений подобного формата».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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