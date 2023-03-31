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Технологии Сбера помогли провести первую в России музыкальную премию в метавселенной

  • 31/03/2023, 15:08
Сбер выступил вдохновителем и технологическим партнером музыкальной премии «Новое Радио AWARDS 2023».

СберВпервые в России церемония вручения престижной награды прошла в метавселенной, которую разработала Sber AR/VR Lab при участии HiFi-стриминга Звук и агентство СберМаркетинг. В уникальное шоу вошли live-выступления звёзд и концерт в виртуальной реальности с невероятной 3D-графикой, сделанной в XR-студии Сбера.

С помощью технологий Cбера команда проекта создала уникальную метавселенную премии. Зрители смогли увидеть пять ярких номеров знаменитых артистов, снятых в XR-студии и эксклюзивное выступление популярной певицы ANNA ASTI, созданное в Volumetric-студии. Ультрасовременному 3D-аватару поп-дивы подпевали поклонники по обе стороны экранов. Также в этом году впервые в метавселенной состоялось народное голосование за лучшего «МетаАртиста года».

Соведущим церемонии «Новое Радио AWARDS» стал виртуальный ассистент Салют, который рассказывал зрителям об интересных фактах про номинантов и их творчество.

Максим Козлов, руководитель Sber AR/VR Lab:

«Sber AR/VR Lab развивает инновационные технологии: XR- и volumetric-студии, AR, инструменты для создания виртуальных миров и Digital Humans — аватаров на базе искусственного интеллекта, которые ведут себя как настоящие люди. Мы уже помогли организовать такие мероприятия, как СберКонф, день инвестора, Демодень акселерационных программ Сбера, интерактивный AR-проект «#СберТанцы», праздничный AR-проект «Дед Мороз в каждый дом». Мы рады, что нам удалось поработать с командой “Нового Радио” для развития технологий metaverse в России».

Премия «Новое Радио AWARDS» ежегодно отмечает наиболее заметные достижения российского шоу-бизнеса. Победителей награждают в номинациях «Лучшая артистка», «Лучший артист», «Лучшая группа», «Лучшая коллаборация», «Лучший продюсер», «Прорыв года». Кроме того, определяют лучшие сингл, альбом и видео, а также обладателя статуэтки Золотой Сирены в номинации «За вклад в развитие музыки».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы Сбер банки


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