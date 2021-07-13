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Сбер открыл первые три офиса нового формата в Новосибирске

  • 13/07/2021, 11:16
Новые офисы действуют на ул. Гоголя, 43/1, ул. Кирова, 76 и на Красном проспекте, 88.

Новости компанийПоявление принципиально новых отделений было анонсировано в сентябре 2020 года во время масштабной конференции СберКонф. Это первые офисы нового формата, которые Сбер открывает в регионах России.

В новых офисах клиентам обслуживание клиентов выходит на другой уровень: биометрия сделала возможным обслуживание без паспорта. Снять деньги в новых банкоматах можно как по карте или смартфону, так и бесконтактно с помощью голосового помощника или просто по улыбке — устройства оснащены системой распознавания лиц.

Пространство внутри новых офисов стало более дружелюбным, открытым и безбарьерным. Помимо традиционных банковских услуг, в них также можно отправить и получить посылку, подключиться к мультимедийному сервису Okko, протестировать смарт-дисплей SberPortal и другие девайсы от Сбера, получить специальное предложение от сервисов Delivery Club и СберМаркет, выпить чашку борящего кофе, купить билеты в кино и на концерты, заказать такси. Количество доступных продуктов и услуг будет постоянно расти.

«Мы рады представить новосибирцам офисы нового формата – это самая наглядная иллюстрация трансформаций Сбера. Теперь мы – экосистема высокотехнологичных сервисов, а значит, в наших офисах можно не только получить банковские услуги, но еще и воспользоваться сервисами компаний экосистемы или просто отдохнуть и выпить кофе. Разумеется, мы не собираемся на этом останавливаться – в скором времени количество переформатированных офисов увеличится».

Татьяна Галкина, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : финансы экосистема технологии Татьяна Галкина Сбер банки


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