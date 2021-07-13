Сбер открыл первые три офиса нового формата в Новосибирске

Появление принципиально новых отделений было анонсировано в сентябре 2020 года во время масштабной конференции СберКонф. Это первые офисы нового формата, которые Сбер открывает в регионах России.

В новых офисах клиентам обслуживание клиентов выходит на другой уровень: биометрия сделала возможным обслуживание без паспорта. Снять деньги в новых банкоматах можно как по карте или смартфону, так и бесконтактно с помощью голосового помощника или просто по улыбке — устройства оснащены системой распознавания лиц.

Пространство внутри новых офисов стало более дружелюбным, открытым и безбарьерным. Помимо традиционных банковских услуг, в них также можно отправить и получить посылку, подключиться к мультимедийному сервису Okko, протестировать смарт-дисплей SberPortal и другие девайсы от Сбера, получить специальное предложение от сервисов Delivery Club и СберМаркет, выпить чашку борящего кофе, купить билеты в кино и на концерты, заказать такси. Количество доступных продуктов и услуг будет постоянно расти.

«Мы рады представить новосибирцам офисы нового формата – это самая наглядная иллюстрация трансформаций Сбера. Теперь мы – экосистема высокотехнологичных сервисов, а значит, в наших офисах можно не только получить банковские услуги, но еще и воспользоваться сервисами компаний экосистемы или просто отдохнуть и выпить кофе. Разумеется, мы не собираемся на этом останавливаться – в скором времени количество переформатированных офисов увеличится».

Татьяна Галкина, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк