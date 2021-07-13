Самозанятые в Новосибирской области за полгода заработали более 4,5 млрд рублей

На 1 июля в налоговых органах региона зарегистрировалось более 53 тыс. плательщиков налога на профессиональный доход (НПД, самозанятых). За 6 месяцев 2021 года этот статус выбрали около 20 тыс новосибирцев, пояснили в пресс-службе УФНС Новосибирской области.

Общая сумма дохода, полученного плательщиками НПД в январе-июне, составила 4 млрд 560 млн руб. За этот срок самозанятые оформили 3,9 млн чеков. Причем 85% от общего количества чеков оформлено при расчетах с физическими лицами, 15% — с юридическими лицами. Рассчитанный налог к уплате — 185 млн рублей

От общего числа самозанятых в регионе 15% составляют иногородние плательщики, которые осуществляют деятельность на территории Новосибирской области. Среди «иногородних» почти половину составляют жители Кемеровской области и Алтайского края. Количество новосибирцев, осуществляющих деятельность в качестве самозанятых на территории других регионов, составляет 12% от всех плательщиков НПД. Каждый второй из тех, кто ведет деятельность в качестве самозанятых в других регионах, выбирает Москву.

Напомним: самозанятые платят с доходов от самостоятельной деятельности налог по льготной ставке 4% при расчетах с физлицами или 6% при расчетах с ИП и организациями. Налог на профессиональный доход можно платить, пока сумма дохода нарастающим итогом в течение года не превысит 2,4 млн рублей.