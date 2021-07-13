Ученые проверят влияние биоразлагаемых пакетов на почву

Российские экологи хотят выяснить, как биоразлагаемые пакеты влияют на почву и насколько они вредны для окружающей среды, сообщает Тайга.инфо. Биологи и экологи Уральского федерального университета (УрФУ) высадят в рамках исследования по 100 саженцев сосны сибирской кедровой в Екатеринбурге и на биостанции в Свердловской области. Деревья разделят на четыре группы: растения в обычном грунте, а также саженцы в полиэтиленовых, биоразлагаемых и бумажных пакетах.

Студенты университета будут регулярно брать пробы почв и оценивать состояние растений, насекомых, состав микроорганизмов и степень разложения пластика. Цель эксперимента — выяснить, не мешают ли пакеты росту растений и жизни в грунте червей и насекомых.

— Псевдобиоразлагаемый пластик в природе никак не перерабатывается: он распадается на частицы, но с точки зрения химии, остается тем же полимером, — говорит директор центра фундаментальной биотехнологии и биоинженерии УрФУ Ирина Киселёва. По-настоящему биоразлагаемый полимер — сложная молекула, которая должна расщепляться на простые, чтобы их могли переварить или съесть микробы.

Если в почве, где высажены деревья в биоразлагаемых пакетах, окажется мало микроорганизмов, это будет означать, что они погибают от токсичного пластика. В противном случае выяснится, что биопластик привлекателен для бактерий, жуков и других насекомых, которые могут его расщеплять.