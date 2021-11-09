Сбер отменил комиссию при оплате услуг ЖКХ по адресу

Это стало возможным благодаря сервису «Поиск по адресу», c помощью которого можно найти и без комиссии оплатить задолженность за ЖКХ. Сервис позволяет найти начисления по адресу абонента, доступные к оплате, и произвести расчет за одну, несколько или сразу за весь пакет услуг.

Для того чтобы воспользоваться этим форматом коммунальных расчётов, достаточно зайти в приложение СберБанк Онлайн, выбрать пункт «Платежи», далее — вкладку «Дом», в верхней поисковой строке — раздел «Найти счета по адресу». Автоматический сервис предложит указать информацию: «Населённый пункт», «Улица», «Номер дома», «Квартира». По завершении авторизации абонент получит список подключённых к адресату услуг ЖКХ с лицевыми счетами и суммами начислений от поставщиков коммунальных услуг, после выбора нужной организации квартиросъёмщик может совершить платёж.

Заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Ольга Коновалова:

«Несомненно, главный плюс этой функции — клиенту больше не нужно вручную набирать всю информацию из квитанции по оплате. Это, с одной стороны, практически сводит к нулю риск ошибки при оплате, с другой — резко сокращает время заполнения данных за счет формирования корзины платежей при работе в нашем мобильном приложении. А отсутствие комиссии при расчете делает сервис не только удобным, но и выгодным».

В настоящий момент поиске доступны все крупнейшие поставщики жилищно-коммунальных услуг Новосибирской области. Список организаций постоянно дополняется.