Сбер покажет уникальные грани Сибири гостям выставки «Россия» на ВДНХ

С 11 по 17 марта гости павильона Сбера на выставке «Россия» на ВДНХ смогут поближе познакомиться с технологическими разработками, историей и культурой регионов Сибири. А еще — собрать настоящего робота и приобрести сибирский мерч в SberShop.

Гостей Лектория в павильоне Сбера на ВДНХ ждет квиз об истории развития сибирских регионов, а в локации для детей можно будет взять в качестве сувенира эксклюзивные открытки с изображением достопримечательностей Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омской областей, Красноярского и Алтайского краев, республик Алтай, Хакасия и Тыва. Кроме того, дети и взрослые смогут раскрасить города Сибири – книжка-раскраска была создана с использованием цифровых технологий Сбера – нейросети Kandinsky и сервиса GigaChat специально для выставки «Россия».

В рамках технологической части программы гостям Лектория будет презентован проект СибГМУ (Томск) — телемедицинская платформа по выявлению офтальмологической патологии. Это первое в России AI-решение по цифровому скринингу сетчатки.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбербанка:

«Мы приглашаем сибиряков, жителей и гостей столицы в эти дни посетить выставку «Россия» и павильон Сбера на ВДНХ. Сибирский банк Сбера подготовил обширную программу, которая отразит самые разные грани жизни Сибири – от исторических и культурных до реализованных цифровых и технологических решений».

Международная выставка-форум «Россия» — демонстрация главных достижений страны. Её участники — все 89 регионов России, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. ВДНХ — масштабная проекция всей России. В павильоне Сбера посетителей ожидают: выставка технологий и инноваций банка; насыщенная образовательная программа от Российского общества «Знание» и Сбера; экскурсии; детская зона с аниматорами и мастер-классами; тематические дни.

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