Избиение 10-летнего ребенка в военно-спортивном центре проверят в Новосибирске

В Новосибирске мать 10-летнего мальчика заявила об избиении ее сына в детском военно-спортивном центре «Альфа» на Вокзальной магистрали. Женщина рассказала, что воспитывает ребенка одна, поэтому у него бывают проблемы с дисциплиной. По совету знакомых сибирячка отдала сына в «Альфу».

— Я отдала сына с уверенностью, что всё будет хорошо, вырабатывается дисциплина и плюс спорт, военные навыки. В дальнейшем я хотела, чтобы он пошёл в военное училище. Сын тоже был в восторге. Мы начали ходить туда с 13 февраля, а недавно прапорщик сказал, что по 4 марта у детей будет полевой выход с отработкой навыков. После всего я забрала сына из штаба с разбитой головой, который рассказал, что все дни на полевом прапорщик за невыполнение приказов бил его палкой по голове при всей группе, — рассказала женщина в группе «АСТ-54» В ВКонтакте.

Сибирячка обратилась за пояснениями к Данилу, который тренировал ее сына. Мужчина пояснил, что мальчик получил травмы ударившись об бревно, когда его тащили.

Историей о нанесении побоев воспитаннику военно-спортивного центра заинтересовалась прокуратура.

— Организована проверка по сообщению в СМИ о причинении телесных повреждений 10-летнему ребенку в ходе занятий в военно-спортивном центре «Альфа». В ходе проверки будет дана оценка работе детского центра, действиям тренера. При наличии основании будут приняты меры реагирования, — рассказала пресс-секретарь прокуратуры Новосибирской области Дарья Манилова.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирском спортивном центре «Зодиак» тренер по борьбе врезал в ухо молодому спортсмену. Чемпиона России и его брата публично унизили и выгнали из спортклуба во время состязаний.