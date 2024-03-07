Проект «Чистый воздух» планируют запустить в Искитиме досрочно

6 марта на совещании по реализации проекта «Чистый воздух» под руководством заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко, были рассмотрены сводные расчеты выбросов новых городов-участников проекта, в том числе Искитима Новосибирской области. Об этом сообщил министр природных ресурсов региона Евгений Шестернин.
— Виктория Валериевна внимательно посмотрела сводные расчеты выбросов новых городов-участников и предложила досрочно, построчно утвердить комплексные планы мероприятий по снижению выбросов, который мы сейчас готовим, — пояснил Шестернин.
По его словам, это позволит с 2025 года начать газификацию транспорта, котельных и частного сектора, рекультивацию полигонов, модернизацию предприятий в Искитиме.
— Такое доверие приобретает дополнительный характер — не более дисциплинированный и ответственный, а более мотивирующий, — подчеркнул министр. — Техническое исполнение отклонилось от рационального осознания должностной обязанности к нравственному осознанию гражданского долга сделать воздух в Искитиме как можно чище. Гораздо чище запланированных показателей.
более 1 млрд рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что реализацию проекта «Чистый воздух» в Искитиме будет отслеживать Минприроды РФ.
Фото сообщества «Наш город — Искитим»
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