Проект «Чистый воздух» планируют запустить в Искитиме досрочно

6 марта на совещании по реализации проекта «Чистый воздух» под руководством заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко, были рассмотрены сводные расчеты выбросов новых городов-участников проекта, в том числе Искитима Новосибирской области. Об этом сообщил министр природных ресурсов региона Евгений Шестернин.

— Виктория Валериевна внимательно посмотрела сводные расчеты выбросов новых городов-участников и предложила досрочно, построчно утвердить комплексные планы мероприятий по снижению выбросов, который мы сейчас готовим, — пояснил Шестернин.

По его словам, это позволит с 2025 года начать газификацию транспорта, котельных и частного сектора, рекультивацию полигонов, модернизацию предприятий в Искитиме.

— Такое доверие приобретает дополнительный характер — не более дисциплинированный и ответственный, а более мотивирующий, — подчеркнул министр. — Техническое исполнение отклонилось от рационального осознания должностной обязанности к нравственному осознанию гражданского долга сделать воздух в Искитиме как можно чище. Гораздо чище запланированных показателей.

Напомним, с первого сентября 2023 года Искитим подключен к федеральному проекту «Чистый воздух». Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды проводит обследования структуры и интенсивности автотранспортного потока, чтобы определить количество выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников, пояснял региональный Минприроды в январе 2024 года. Позже на пресс-конференции заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Юрий Марченко сообщал, что каждый год до 2030 года выбросы загрязняющих веществ в Искитиме должны снижаться на 5 тысяч тонн. В ценах 2023 года реализация всех программ в рамках проекта «Чистый воздух» в Искитиме оценивалась в сумму более 1 млрд рублей

Ранее редакция сообщала о том, что реализацию проекта «Чистый воздух» в Искитиме будет отслеживать Минприроды РФ.