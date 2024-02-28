Сбер получил положительный финансовый эффект от внедрения ИИ в 350 млрд рублей

Сбербанк по итогам прошлого года получил положительный финансовый эффект в 350 миллиардов рублей от внедрения искусственного интеллекта, говорится в отчетности кредитной организации по МСФО, передает агентство РИА Новости.

— Финансовый эффект от применения ИИ-технологий достиг 350 миллиардов рублей в 2023 году, а за последние три года составил более 900 миллиардов рублей, — сообщил Сбербанк.

Отечественные компании сейчас активно развивают технологии искусственного интеллекта. Так, на финансовом рынке ИИ применяется в крупных компаниях, по крайней мере, идут тестирования аналитических моделей, обработка массива текстовых и числовых данных.

В настоящее время в Сбербанке существует несколько проектов по развитию искусственного интеллекта. Например, кредитная организация запустила нейросеть GigaChat и в этом году рассчитывает получить не менее 10 млрд. руб. финансового эффекта только от нее. Также банк начал разработку собственных антропоморфных роботов.