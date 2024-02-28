Объем импорта пива в РФ заметно вырос

Объем импорта пива в РФ увеличился на прошедший год на 12,6%, до 370,5 млн литров, однако до сих пор не смог достичь уровня 2020-2021 гг, передает газета «Ъ».

По сведениям издания, большая часть отечественных закупок пива в минувшем году пришлась на напитки из Германии (197,1 млн литров), которые выросли на 14% год к году.

Напомним, что импорт пива в нашу страну резко сократился еще в 2022 году, когда началась спецоперация в Украине. Именно тогда компании из Великобритании, США и Канады прекратили свои поставки. При этом буквально за год до этого в Россию было ввезено 457 млн литров данного напитка.

В начале минувшего года импорт постепенно, но довольно активно, начал восстанавливаться (уже в первом полугодии показатели увеличились на 34,9%), но потом темпы снизились, а с середины лета и до конца года упали по сравнению с показателями предыдущего года.

Основатель сети «Беру выходной» Николай Желагин прокомментировал, что в начале года сетям удавалось успешно восполнять нехватку импортного пива, а неизвестные выпущенные в Европе марки продавались по 50-70 руб. за 0,5 литра, однако по причине падения курса рубля конкурентоспособность недорогого импорта тоже заметно снизилась.

Эксперты считают, что на отрицательную динамику ввоза пива из-за рубежа оказали влияние и сложности с логистикой, и расширение ассортимента отечественных брендов.

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