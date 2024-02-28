Популярные предметы ЕГЭ назвали в Минобразования Новосибирской области

Министр образования Новосибирской области Мария Жафярова в прямом эфире Центра управления регионом (ЦУР) сообщила о том, какие предметы для сдачи ЕГЭ преимущественно выбирают выпускники в 2024 году.

Во главе рейтинга по традиции остается обществознание. Его в этом году выбрали 45,9% (в прошлом году — 48%). Далее следует математика— 42,6% (+1,1% к прошлому году), информатика — 24,1% (+3,3%), биология — 16,54% (+2,4%), физика — 12,6 (+2,9%) и химия — 9,8% (+1,4%).

Мария Жафярова уточнила, что в этом году выпускное сочинение писали более 12 тысяч выпускников школ. 98,8% из них получили «зачет».

Ранее редакция сообщала, что правила целевого приема в вузы ужесточаются в 2024 году в Новосибирской области.