Сбер поздравил сибиряков с Днем Победы

Помимо традиционных визитов к ветеранам и церемоний возложения цветов, Сбер принял участие во всероссийской акции по высадке деревьев «Сады памяти» и в почетном карауле на Посту №1. Так, в Новосибирске накануне Дня победы 20 сотрудников Сибирского банка несли Вахту памяти на Посту №1 – караул Сбера оказался самым многочисленным среди всех банков и предприятий. Кроме того, в нескольких городах Сибири на площадках перед зданиями отделений прошли концерты духовых оркестров, которые исполняли песни военных лет.

Одним из ключевых мероприятий стал «Марафон Победы», организованный в апреле Омским отделением банка, в рамках которого для детей из детских домов и социальных центров были проведены экскурсии на Мемориал Славы и на предприятия, внесшие значимый вклад в Победу. А в Барнауле была организована «Стена памяти» — в административном здании отделения сотрудники разместили портреты своих родственников-участников Войны.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк: