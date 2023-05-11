Самокатов «Юрент» на улицах Новосибирска пока не будет

На территории Новосибирска ужесточат контроль за работой сервисов кикшеринга — проката самокатов. Такое заявление глава города сделал в ходе еженедельной пресс-конференции. Ранее идею запрета электросамокатов озвучил сенатор Андрей Клишас. До этого на региональном уровне сервис неоднократно жестко критиковал первый вице-спикер областного Заксобрания Андрей Панферов.

— Мы с самого начала стали регулировать эти поездки, эти средства передвижения, их маршруты, скорость, стоянки, — комментирует Анатолий Локоть. — Мы пока в начале пути, мы продолжим регулирование этого бизнеса. Пытались с нами судиться. Но мы большинство исков выиграли и будем продолжать стратегию регулирования с тем, чтобы сделать этот бизнес безопасным для пешеходов, чтобы для них было как можно меньше рисков и угроз.

При этом, как напоминает мэр, изначально отношения с кикшеринговыми компаниями с началом их работы на новосибирском рынке складывались, что называется, не лучшим образом. В текущем году из двух ранее работавших компаний — «Вуш» и «Юрент» — к работе приступил только «Вуш».

Как сообщили корреспонденту Infopro54 в пресс-службе компании «Юрент», компания приняла решение отложить запуск своего сервиса в Новосибирске из-за отсутствия взаимопонимания с местной властью.

— В Новосибирске мы пока не встретили понимания со стороны властей, и весь прошлый год наши пользователи сталкивались с необоснованными претензиями и штрафами (которые компания помогла всем оспорить в суде), — сообщает пресс-служба «Юрент». — А мэрия принуждала нас к переходу к модели станционного проката с размещением станций в указанных городом местах — это сильно противоречит развитию кикшеринга как общественного транспорта.

В то же время «Юрент» продолжает рассматривать Новосибирск как потенциальную площадку для своего бизнеса.

— Мы отложили запуск в Новосибирске до тех пор, пока власти не будут готовы к развитию инновационного транспорта, — сообщают в компании. — Мы верим, что у микромобильности в Новосибирске огромный потенциал — это большой и красивый город, который нуждается в снижении зависимости от автомобильного транспорта, развитии комфортной и доступной велопешеходной среды. Будем рады вернуться, когда увидим готовность властей к переменам. Мы тесно работаем с властями городов присутствия, чтобы самокаты были удобны и приносили пользу жителям: совместно развиваем велоинфраструктуру.

По информации мэрии Новосибирска, со ссылкой на данные исследований общественных настроений в части работы в городе кикшеринговых сервисов, число их сторонников и противников разделилось примерно поровну.

Напомним, что пик противодействия мэрии и представителей самокатного бизнеса пришелся на весну 2022 года, после того как муниципалитет потребовал заключать договоры на аренду парковочных мест для самокатов. Однако впоследствии выяснилось, что госструктуры не смогли быстро отладить механизм согласования поступающих от предпринимателей заявлений на парковки. В середине мая власти начали изымать самокаты, припаркованные в несогласованных местах. Это привело к возникновению конфликтных ситуаций.

Между тем в этом году флот «Вуш» в Новосибирске увеличится на треть и составит почти 4 тысячи самокатов. В прошлом году на улицах города работали около 3 тысяч единиц мобильной техники этой кикшеринговой компании.

Ранее редакция сообщала, как собираются регулировать организаторов онлайн-обучения.