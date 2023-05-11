Рекламодателям

Самокатов «Юрент» на улицах Новосибирска пока не будет

  • 11/05/2023, 15:33
Автор:
прокат самокатов в Новосибирске
В компании решили подождать, когда местные власти будут готовы к развитию инновационного транспорта.

На территории Новосибирска ужесточат контроль за работой сервисов кикшеринга проката самокатов. Такое заявление глава города сделал в ходе еженедельной пресс-конференции. Ранее идею запрета электросамокатов озвучил сенатор Андрей Клишас. До этого на региональном уровне сервис неоднократно жестко критиковал первый вице-спикер областного Заксобрания Андрей Панферов.

Мы с самого начала стали регулировать эти поездки, эти средства передвижения, их маршруты, скорость, стоянки, комментирует Анатолий Локоть. Мы пока в начале пути, мы продолжим регулирование этого бизнеса. Пытались с нами судиться. Но мы большинство исков выиграли и будем продолжать стратегию регулирования с тем, чтобы сделать этот бизнес безопасным для пешеходов, чтобы для них было как можно меньше рисков и угроз.

При этом, как напоминает мэр, изначально отношения с кикшеринговыми компаниями с началом их работы на новосибирском рынке складывались, что называется, не лучшим образом.  В текущем году из двух ранее работавших компаний «Вуш» и «Юрент» к работе приступил только «Вуш».

Как сообщили корреспонденту Infopro54 в пресс-службе компании «Юрент», компания приняла решение отложить запуск своего сервиса в Новосибирске из-за отсутствия взаимопонимания с местной властью.

В Новосибирске мы пока не встретили понимания со стороны властей, и весь прошлый год наши пользователи сталкивались с необоснованными претензиями и штрафами (которые компания помогла всем оспорить в суде), сообщает пресс-служба «Юрент». А мэрия принуждала нас к переходу к модели станционного проката с размещением станций в указанных городом местах это сильно противоречит развитию кикшеринга как общественного транспорта.

В то же время «Юрент» продолжает рассматривать Новосибирск как потенциальную площадку для своего бизнеса.

Мы отложили запуск в Новосибирске до тех пор, пока власти не будут готовы к развитию инновационного транспорта, сообщают в компании. Мы верим, что у микромобильности в Новосибирске огромный потенциал это большой и красивый город, который нуждается в снижении зависимости от автомобильного транспорта, развитии комфортной и доступной велопешеходной среды. Будем рады вернуться, когда увидим готовность властей к переменам. Мы тесно работаем с властями городов присутствия, чтобы самокаты были удобны и приносили пользу жителям: совместно развиваем велоинфраструктуру.

По информации мэрии Новосибирска, со ссылкой на данные исследований общественных настроений в части работы в городе кикшеринговых сервисов, число их сторонников и противников разделилось примерно поровну.

Напомним, что пик противодействия мэрии и представителей самокатного бизнеса пришелся на весну 2022 года, после того как муниципалитет потребовал заключать договоры на аренду парковочных мест для самокатов. Однако впоследствии выяснилось, что госструктуры не смогли быстро отладить механизм согласования поступающих от предпринимателей заявлений на парковки. В середине мая власти начали изымать самокаты, припаркованные в несогласованных местах.  Это привело к возникновению конфликтных ситуаций.

Между тем в этом году флот «Вуш» в Новосибирске увеличится на треть и составит почти 4 тысячи самокатов. В прошлом году на улицах города работали около 3 тысяч единиц мобильной техники этой кикшеринговой компании.

Ранее редакция сообщала, как собираются регулировать организаторов онлайн-обучения.

Фото автора

633

Рубрики : Власть Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : Юрент штрафы ГИБДД Прокат самокатов Мэрия Новосибирска кикшеринговая компания Вуш


#Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Губернатор поблагодарил общественников за организацию помощи жителям Донбасса и военнослужащим – участникам СВО
5/05/23 16:35
В Новосибирской области расширены меры поддержки участников СВО и их семей
2/05/23 16:18
В Новосибирской области принимают новый пакет мер поддержки семей участников спецоперации
25/04/23 11:07
мусорный полигонв Новосибирской области

Новосибирские «бюджетные» мусорные полигоны не привлекают местный бизнес

На один зашла компания из Иркутска, на другой властям пришлось уговаривать зайти новосибирских предпринимателей.
Читать статью >>
зеленый облигации в Новосибирске

В мэрии Новосибирска считают, что выпуск «зеленых» облигаций городом нецелесообразен

Москва за счет этого финансового инструмента привлекает деньги на экологические проекты.
Читать статью >>
физкультурно-оздоровительный комплекс на Юго-Западном жилмассиве

Детский центр «Спутник» на Юго-Западном жилмассиве заинтересовал инвестора

Мэрия объявила конкурс на заключение инвестиционного договора в рамках которого на частные средства будет создана спортивная инфраструктура.
Читать статью >>
ипотечное кредитование

Самый большой гендерный перекос среди получателей IT-ипотеки

При этом эксперты отмечают рост доли квартир, купленных по ипотечным программам женщинами.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский

Дмитрий Кромский, Tele2: «Рынок технологий Big Data еще только формируется»

Big Data, или большие данные, на сегодняшний день один из ключевых драйверов развития информационных технологий.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
Лента новостей

Новосибирские «бюджетные» мусорные полигоны не привлекают местный бизнес

11/05/2023, 18:36

Питерская компания «СИ-2000» выполнит ремонт фасада бассейна «Нептун»

11/05/2023, 18:26

В мэрии Новосибирска считают, что выпуск «зеленых» облигаций городом нецелесообразен

11/05/2023, 18:24

Детский центр «Спутник» на Юго-Западном жилмассиве заинтересовал инвестора

11/05/2023, 17:52
Популярное

Рак почек — первые симптомы

11/05/2023, 11:29

Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на май

10/05/2023, 11:50

Ученые внезапно заявили о положительном влиянии компьютерных игр на здоровье человека

10/05/2023, 10:38
Новости компаний

Более 260 сибирских застройщиков выдают льготные ипотечные программы с дополнительными скидками по программе Сбера

11/05/2023, 16:06

ВТБ секьюритизировал портфель потребительских кредитов на 10 млрд рублей

11/05/2023, 16:02

Сбер поздравил сибиряков с Днем Победы

11/05/2023, 15:05

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска