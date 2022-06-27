Сбер представил продукты экосистемы на Сибирском транспортном форуме

В частности, эксперты Сбера рассказали о преимуществах единой билетной системы «СберТройка», на базе московской карты «Тройка». Транспортное решение успешно внедрено уже в 19 городах и регионах России.

Компания СберЛизинг финансирует приобретение легкового и грузового транспорта, оборудования и спецтехники. СберЛогистика позволяет получить полный комплекс логистических услуг, включая грузоперевозки и курьерские доставки. Также на форуме были представлены цифровые решения от СберМобайл, который предлагает не только качественную мобильную связь, но и сервисы по мониторингу состояния автопарка и доставкам грузов. Свои инструменты для транспортной отрасли предлагает также Портал DA – маркетплейс для поиска инвесторов и покупки непрофильных активов, в том числе и автомобилей.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Мы давно и успешно сотрудничаем с органами власти Сибирских регионов – реализовано несколько совместных проектов. Сибирь является лидером в системе Сбера по лизингу общественного транспорта: благодаря активной позиции руководства регионов, удалось обновить парк общественного транспорта – появилось более 800 единиц техники, в том числе более ста – в Новосибирской области. Мы намерены продолжить совместную работу: Сбер представлен на этом форуме несколькими компаниями экосистемы, предлагающими современные цифровые решения в транспортной отрасли. Надеемся, что они будут реализованы в регионах Сибири и сделают жизнь населения удобнее и комфортнее».

Валерия Матюхина, генеральный директор ООО «СберТройка»:

«Перед компанией «СберТройка» стоит задача сделать городской транспорт еще более комфортным, безопасным и современным. В ходе своего развития лучшие московские проекты вышли за пределы столицы. Сейчас создается экосистема «СберТройки» — ее технологичные разработки улучшают транспортные системы российских городов и делают удобнее оплату проезда в общественном транспорте по всей России».