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Бесплатную медицинскую помощь можно будет получить без предъявления полиса ОМС

  • 27/06/2022, 09:50
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Бесплатную медицинскую помощь можно будет получить без предъявления полиса ОМС
Спикер Госдумы Володин опубликовал список законов, вступающих в силу с 1 июля 2022 года.

Ряд социально значимых нововведений вступает в силу в июле, среди них — упрощение регистрации по месту жительства и получение бесплатной медицинской помощи без обязательного предъявления полиса ОМС. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Кроме того, вступит в силу закон, защищающий пенсионные накопления: если суд признает, что они были переведены из одного частного пенсионного фонда в другой незаконно, пожилым людям вернут изъятый при досрочном переходе доход.

Представители малого бизнеса смогут использовать новый экспериментальный налоговый режим — Автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН); он будет тестироваться до конца 2027 года. Предпринимателям, принимающим участие в эксперименте, не нужно будет платить страховые взносы.

Помимо этого, теперь у должников появится право на сохранение прожиточного минимума — доходы можно защитить, написав заявление напрямую в кредитную организацию. Также вступит в силу ряд положений, касающихся биологической безопасности: теперь организации будут обязаны уведомлять профильные органы власти о предстоящих исследованиях в этой области. Кроме того, изменения коснутся гидов и экскурсоводов: теперь ими смогут стать только граждане России, прошедшие аттестацию.

С 1 июля сократится срок оформления паспорта, он не должен превышать пять рабочих дней с момента приема документов органом МВД от гражданина или МФЦ, также упростится регистрация по месту жительства, а полная стоимость потребкредита должна будет указываться с точностью до третьего знака после запятой.

Фото: pixabay.com — fernandozhiminaicela

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : законодательство Госдума


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