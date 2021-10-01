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Сбер приглашает предпринимателей Новосибирска на «СберБизнес | Live»

  • 01/10/2021, 14:02
Сбер приглашает новосибирских предпринимателей на онлайн-форум СберБизнес | Live «Перезагрузка бизнеса».

Новости компанийОткрытие состоится 14 октября в 10:00 по местному времени на платформе sberbusiness.live.

В ходе трехчасового форума эксперты в области маркетинга, финансового учета, управления продажами и эмоционального интеллекта разберут реальные кейсы предпринимателей и поделятся с ними инструментами, которые помогут сделать их бизнес лучше и эффективнее.

Хэдлайнером события станет известный российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии Игорь Манн. Также свои лекции участникам форума прочтут предприниматель, основатель сервиса финансового учета «Финолог» Михаил Смолянов, доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская и эксперт в создании личного бренда Роман Тарасенко.

В этом году форум проходит в онлайн-режиме, а это значит, что советы от признанных экспертов станут еще доступнее для представителей предпринимательского сообщества, работающих в том числе и в уголках нашего региона. Регистрация на бизнес-форум СберБизнес | Live «Перезагрузка бизнеса» доступна по ссылке. Участие бесплатное.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ

Теги : Сбер развитие онлайн-форум СберБизнес | Live «Перезагрузка бизнеса» Игорь Манн банки


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