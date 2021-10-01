Рекламодателям

Ученые подозревают, что коронавирус может изменять иммунную систему человека

  • 01/10/2021, 13:20
Автор:
Новости Новосибирска
Это может привести к тому, что привычные болезни мы будем переносить гораздо тяжелее, чем раньше.

— Одна из опасностей, которые мы ожидаем в этом году, — это микс инфекций. В прошлом году по всему миру практически не регистрировались случаи гриппа — люди перестали болеть. По разным причинам, но основная — наша дисциплинированность: мы носили маски, научились соблюдать гигиену, мыли руки, снизили социальные контакты. Но последние данные показывают, что в 2020 году появились микс-инфекции: энтеровирус Коксаке, микс с метопневмовирусом, респираторно- синцитиальным вирусом и многими другими, — констатировал, выступая на пресс-конференции, заместитель генерального директора по научной работе центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Агафонов.

Помимо совместной заболеваемости этими инфекциями, ученые центра «Вектор» исследуют влияние самих вирусов на взаимную патогенность.

— Нам интересны факты, касающиеся совместного размножения гриппа и коронавируса. Мы уже промоделировали ситуации на животных и можем предположить, что человек, встретившись одновременно с коронавирусом и гриппом, может более тяжело переболеть гриппом, — поясняет ученый. — Это значит, что коронавирус может изменять иммунную систему и позволять вирусу гриппа размножаться в больших количествах. Это опасный симптом. Мы знаем, что коронавирус размножается и миксирует с другими вирусами, возможно, что те вирусы, которые ранее вызывали у нас легкие заболевания, под влиянием ковида на иммунную систему человека могут изменить ход течения даже известных болезней, которые мы переносили на ходу или не замечали. Это одна из опасностей, что мы будем обсуждать на симпозиуме «Виром России. Открытие новых вирусов» в рамках форума OpenBio.

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов добавил, что третья волна коронавируса в Новосибирской области формально не закончилась, но уже перешла в четвертую.

— Ключевая причина — обновление контингента в школах и университетах — пришли первоклассники и первокурсники, люди вернулись из отпусков — и все перемешалось. В конце июля начал распространяться новый штамм Covid-19 — «Дельта» и из-за этого мы сейчас видим новый подъем заболевания, — констатировал Нетесов. — В тех странах, где высокий процент вакцинированного населения, мы не видим прироста смертности. Там, где он низкий, как у нас, смертность находится на высоком уровне.

Новости Новосибирска

Суперактуальные темы OpenBio-2021

Он напомнил, что в прошлом году заболеваемость была ниже, несмотря на то, что вакцинация еще не началась. Но это было связано с более жесткой дисциплиной — все поголовно носили маски. И благодаря этому нам удалось избежать эпидемии гриппа.

— Маска во многом защищает именно от гриппа. Сейчас требования ослабли, и люди очень плохо носят маски, то есть нам следует ожидать подъема по гриппу. Сегодня крайне необходимо ускорять методы вакцинации и носить маски, — добавил Сергей Нетесов.

Александр Агафонов также отметил, что на симпозиуме вирусологи планируют обсудить и ряд других тем. В частности, арбовирусы, которые сейчас относятся к наиболее перспективным направлениям исследований во всем мире.

— Арбовирусы переносятся насекомыми. Есть инфекции, которые передаются комарами, например лихорадка Денге. В ареале ее распространения проживают около 1 млрд человек, но из-за потепления этот ареал расширяется, инфекционная заболеваемость получает большее распространение, — пояснил Агафонов.

Ученый также считает, что такие обсуждения позволяют вирусологам подготовиться к новым инфекциям, они, по статистике, появляются в мире через каждые 5-6 лет и широко распространяются в виде пандемии.

— Все вирусы, которые сейчас есть у человека, на 80-90% зооантропонозные, то есть ими болеют и люди, и животные. Есть подходы, которые показывают, насколько эффективно вирус будет размножаться в человеке. Сейчас мы разрабатываем вакцину от птичьего гриппа субтипа H5 и H7, они могут вызывать заболевания с летальностью до 70%. Пока только у птиц, но при переходе на человека они также могут вызвать большие проблемы, — рассуждает Агафонов. — Еще одно заболевание, которое находится под постоянным контролем ученых центра «Вектор», — чума свиней. Пока она не переходит на человека, и одна из наших задач — изучение возможности таких переходов, чтобы мы были к этому готовы.

Напомним, в середине сентября представители областного Минздрава сообщили, что в регионе не выполняется план по вакцинации от коронавируса — необходимо вакцинировать 60% взрослого населения, как следствие, не формируется коллективный иммунитет и власти не могут отказаться от введения ограничительных мер. При нынешних темпах вакцинации — около 2 тысяч человек в сутки — региону удастся выполнить план только в сентябре 2022 года. Между тем на федеральном уровне уже звучат предложения о повышении планки до 70%, а также о начале вакцинации подростков.

Восьмой форум OpenBio-2021 пройдет в Новосибирске с 5 по 8 октября. Подключиться ко всем площадкам форума можно будет онлайн. Для участия в OpenBio-2021 необходима регистрация на сайте.

Фото: pixabay.com автор: silviarita

435

Рубрики : Общество Наука

Регионы: Новосибирск Кольцово

Теги : ученые коронавирус заболевание грипп


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Прокурорами Сибири выявлены факты теневой занятости

01/10/2021, 12:04

В Республике Бурятия построят первый all inclusive глэмпинг

01/10/2021, 11:15

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

30/09/2021, 16:57

В Сибири на старте продаж спрос на iPhone 13 в два раза выше, чем был на iPhone 12

29/09/2021, 15:48

Актуальный разговор

Актуальный разговор

Новации, связанные с искусственным интеллектом, сегодня распространяются по методу сарафанного радио

Все материалы
Лента новостей

В Левобережье обнаружили «волшебные» избушки

01/10/2021, 13:00

Сибирь, монамур: где отдохнули новосибирцы этим летом

01/10/2021, 11:20

Готовность ледовой арены не дотягивает даже до 50%

30/09/2021, 18:26

Топ-менеджер МегаФона из Сибири возглавил Ucell

30/09/2021, 17:30
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Степан Сухих: не бояться и считать деньги
16/08/21, 16:11

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Сбер приглашает предпринимателей Новосибирска на «СберБизнес | Live»

01/10/2021, 14:02

Банковский сейф – гарантия сохранности ваших ценностей

01/10/2021, 09:00

Льготное обслуживание расчетного счета с бизнес-пакетом «Эквайринг плюс»

30/09/2021, 15:46

Россельхозбанк выдал 100 млрд рублей ипотеки с начала года: «вторичка» обогнала новостройки

30/09/2021, 12:34

Переток средств населения на депозиты ускорится до конца года

30/09/2021, 12:23

Как Вы считаете, прошедшие выборы были честными и справедливыми?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирской области

До 30 ноября власти региона продлили ограничительные меры, связанные с COVID-19

Цена на бензин в октябре может вырасти на 25-30 копеек

Цены на новый урожай поползли вверх

Резкого повышения тарифа на тепло не обещают

В Новосибирске продлевают режим повышенной готовности

Финансы

Пандемия подкорректировала спрос на банковские гарантии

Новосибирцы жалуются на навязывание финансовых продуктов при автокредитовании

В России подорожают макаронные изделия

Почти половина богатых семей региона утратили свою финансовую состоятельность за год пандемии

Новосибирцам стали чаще навязывать паи ПИФов вместо открытия вклада

Политика

Новости Новосибирской области

Аграрный комитет регионального парламента подкорректировали

Справоросс Аксененко благодарен коллегам по Заксобранию за победу на выборах

В Новосибирске коммунисты «хоронят» выборы

Анатолий Локоть не покинет Новосибирск

Тайность голосования или техпрогресс?

Недвижимость

Новости Новосибирска

Готовность ледовой арены не дотягивает даже до 50%

ТУАД вложит в собственную инфраструктуру на Планетной 250 млн рублей

Для ремонта моста через Ипподромскую магистраль нашли подрядчика

Застройщика «Новомарусино» «отпустили» из-под стражи

Мэрия ищет инвесторов для «Сибирского кольца»

Технологии

Новости Новосибирска

OpenBio-2021: инновации в биотехнологиях

Новосибирские ученые разрабатывают новую методику выявления генетических отклонений

Суперактуальные темы OpenBio-2021

Противодействие эпидемии ВИЧ в России

Форум OpenBio-2021 стартует 5 октября

Телекоммуникации

Новости компаний

Сибирь, монамур: где отдохнули новосибирцы этим летом

Топ-менеджер МегаФона из Сибири возглавил Ucell

Красному морю – лайк, Адаманскому – отписка: куда летали новосибирцы этим летом

МегаФон запустил мультиподписку «МегаФон Плюс»

МегаФон отсеет телефонный спам

Агропром

Новости Новосибирской области

Цены на новый урожай поползли вверх

Сибирские ученые зарегистрировали новый сорт картофеля

Губернатор не хочет выпускать за пределы региона профицит сельхозпродукции

Кампусная карта Россельхозбанка — новый формат студенческой жизни

Агросклад PepsiCo в Новосибирске принимает первый сибирский картофель

Транспорт

Новости Новосибирска

Большинство новосибирцев считают, что одной скидки в 25% для повышения спроса на электрокары недостаточно

Московский опыт городской электрички применят к Новосибирску

В Новосибирске обсудили перспективы создания Юго-Западного транзита

Новосибирское метро опять в пролете

Просто так убрать маршрутки городу не позволяет законодательство

Медицина

Новости Новосибирска

Какова вероятность умереть от внезапной сердечной смерти?

Новосибирские ученые разрабатывают новую методику выявления генетических отклонений

В Октябрьском районе планируют построить центр генетических исследований

Ксенон-терапия: спасение от депрессии и панических атак

Новосибирский санаторий получил две награды федерального уровня

Авто

Новости Новосибирска

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

В России возник дефицит автомобилей Lada

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

Туризм

Новости туризма

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

Карачинский санаторий намерен в два раза увеличить номерной фонд

Общество

Новости Новосибирска

В Левобережье обнаружили «волшебные» избушки

До 30 ноября власти региона продлили ограничительные меры, связанные с COVID-19

Пандемия ударила по сердцу: новосибирцы стали чаще умирать от сердечно-сосудистых заболеваний

В Новосибирске закрыли еще две газозаправочные станции

При создании ландшафтного каркаса Новосибирска используют французский опыт

Стиль жизни

Новости компаний

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Регистрация на конференцию закончена

×
Наверх в Новости Новосибирска