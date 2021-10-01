Ученые подозревают, что коронавирус может изменять иммунную систему человека

— Одна из опасностей, которые мы ожидаем в этом году, — это микс инфекций. В прошлом году по всему миру практически не регистрировались случаи гриппа — люди перестали болеть. По разным причинам, но основная — наша дисциплинированность: мы носили маски, научились соблюдать гигиену, мыли руки, снизили социальные контакты. Но последние данные показывают, что в 2020 году появились микс-инфекции: энтеровирус Коксаке, микс с метопневмовирусом, респираторно- синцитиальным вирусом и многими другими, — констатировал, выступая на пресс-конференции, заместитель генерального директора по научной работе центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Агафонов.

Помимо совместной заболеваемости этими инфекциями, ученые центра «Вектор» исследуют влияние самих вирусов на взаимную патогенность.

— Нам интересны факты, касающиеся совместного размножения гриппа и коронавируса. Мы уже промоделировали ситуации на животных и можем предположить, что человек, встретившись одновременно с коронавирусом и гриппом, может более тяжело переболеть гриппом, — поясняет ученый. — Это значит, что коронавирус может изменять иммунную систему и позволять вирусу гриппа размножаться в больших количествах. Это опасный симптом. Мы знаем, что коронавирус размножается и миксирует с другими вирусами, возможно, что те вирусы, которые ранее вызывали у нас легкие заболевания, под влиянием ковида на иммунную систему человека могут изменить ход течения даже известных болезней, которые мы переносили на ходу или не замечали. Это одна из опасностей, что мы будем обсуждать на симпозиуме «Виром России. Открытие новых вирусов» в рамках форума OpenBio.

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов добавил, что третья волна коронавируса в Новосибирской области формально не закончилась, но уже перешла в четвертую.

— Ключевая причина — обновление контингента в школах и университетах — пришли первоклассники и первокурсники, люди вернулись из отпусков — и все перемешалось. В конце июля начал распространяться новый штамм Covid-19 — «Дельта» и из-за этого мы сейчас видим новый подъем заболевания, — констатировал Нетесов. — В тех странах, где высокий процент вакцинированного населения, мы не видим прироста смертности. Там, где он низкий, как у нас, смертность находится на высоком уровне.

— Маска во многом защищает именно от гриппа. Сейчас требования ослабли, и люди очень плохо носят маски, то есть нам следует ожидать подъема по гриппу. Сегодня крайне необходимо ускорять методы вакцинации и носить маски, — добавил Сергей Нетесов.

Он напомнил, что в прошлом году заболеваемость была ниже, несмотря на то, что вакцинация еще не началась. Но это было связано с более жесткой дисциплиной — все поголовно носили маски. И благодаря этому нам удалось избежать эпидемии гриппа.

Александр Агафонов также отметил, что на симпозиуме вирусологи планируют обсудить и ряд других тем. В частности, арбовирусы, которые сейчас относятся к наиболее перспективным направлениям исследований во всем мире.

— Арбовирусы переносятся насекомыми. Есть инфекции, которые передаются комарами, например лихорадка Денге. В ареале ее распространения проживают около 1 млрд человек, но из-за потепления этот ареал расширяется, инфекционная заболеваемость получает большее распространение, — пояснил Агафонов.

Ученый также считает, что такие обсуждения позволяют вирусологам подготовиться к новым инфекциям, они, по статистике, появляются в мире через каждые 5-6 лет и широко распространяются в виде пандемии.

— Все вирусы, которые сейчас есть у человека, на 80-90% зооантропонозные, то есть ими болеют и люди, и животные. Есть подходы, которые показывают, насколько эффективно вирус будет размножаться в человеке. Сейчас мы разрабатываем вакцину от птичьего гриппа субтипа H5 и H7, они могут вызывать заболевания с летальностью до 70%. Пока только у птиц, но при переходе на человека они также могут вызвать большие проблемы, — рассуждает Агафонов. — Еще одно заболевание, которое находится под постоянным контролем ученых центра «Вектор», — чума свиней. Пока она не переходит на человека, и одна из наших задач — изучение возможности таких переходов, чтобы мы были к этому готовы.

Напомним, в середине сентября представители областного Минздрава сообщили, что в регионе не выполняется план по вакцинации от коронавируса — необходимо вакцинировать 60% взрослого населения, как следствие, не формируется коллективный иммунитет и власти не могут отказаться от введения ограничительных мер. При нынешних темпах вакцинации — около 2 тысяч человек в сутки — региону удастся выполнить план только в сентябре 2022 года. Между тем на федеральном уровне уже звучат предложения о повышении планки до 70%, а также о начале вакцинации подростков.

Восьмой форум OpenBio-2021 пройдет в Новосибирске с 5 по 8 октября. Подключиться ко всем площадкам форума можно будет онлайн. Для участия в OpenBio-2021 необходима регистрация на сайте.